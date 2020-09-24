

بين ليلة وضحاها: 5 مليارات دولار في يد أب وابنه بين ليلة وضحاها: 5 مليارات دولار في يد أب وابنه

لم تعلن شركة كارفانا الأمريكية لبيع وتأجير السيارات بعد عن أرباح ربع سنوية منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2017، لكنها جعلت إرني جارسيا الثاني وابنه إرنست جارسيا الثالث من أغنى الأشخاص في أمريكا.



غارسيا الأب هو أكبر مساهم في شركة كارفانا Carvana وتعرف اختصار بـ CVNA ومقرها فينيكس، فهي شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت تبيع السيارات. أما ابنه جارسيا الثالث، هو الرئيس التنفيذي للشركة. وتبلغ ثروتهما معاً 21.4 مليار دولار، وفقا لمؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات.



أسهم شركة كارفانا:

وصعدت أسهم الشركة 31٪ في نيويورك، أمس الثلاثاء، بعد أن توقعت تحقيقها لإيرادات وهوامش ربح قياسية. كذلك ارتفع السهم بنسبة 150٪ تقريباً هذا العام حيث تحول الأمريكيون إلى شراء الضروريات المنزلية والترفيه وبشكل متزايد السيارات المستعملة عبر الإنترنت.

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ما هي شركة كارفانا Carvana؟تتيح Carvana للعملاء الاختيار من بين أكثر من 19 ألف سيارة وإتمام عمليات الشراء في أقل من 10 دقائق، وفقاً لموقعها على الإنترنت. كما يتوفر للمشترين خيار استلام سيارتهم من بين أكثر من عشرة آلات بيع منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتضاعفت إيراداتها لتصل إلى 3.9 مليار دولار العام الماضي حيث باعت نحو 200 ألف سيارة.ثروة الرئيس التنفيذي والمساهم لشركة كارفانا Carvana:تبلغ قيمة ثروة غارسيا الثاني أكثر من 15 مليار دولار ونجله 6.4 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبيرج، الذي يتتبع الثروات اليومية لأغنى 500 شخص في العالم.كانت كارفانا هدفاً للمشككين والباعة على المكشوف في الماضي، حيث كانت أسهمها متقلبة منذ طرحها للاكتتاب العام. فقد ارتفع بأكثر من 670٪ منذ أدنى مستوى له في مارس وله تقييم سوقي قدره 36.2 مليار دولار.يتم بيع ما يقرب من ربع تعويم الشركة على المكشوف وكانت نسبة الفائدة القصيرة مقياس لعدد الأيام التي سيستغرقها البائعون على المكشوف لتغطية مراكزهم، قريبة من مستوى قياسي لهذا العام في نهاية أغسطس.وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها ستبيع ديون جديدة بقيمة مليار دولار، مستغلة طفرة الطلب على سياراتها والعوائد المنخفضة في سوق سندات الشركات. كما سيتم استخدام حوالي 600 مليون دولار من العائدات لإعادة تمويل الديون الحالية، مع الاحتفاظ بالباقي نقدي في الميزانية العمومية.