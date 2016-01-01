

نظارات آبل الذكية قد تكون قادرة على إرسال الصور مباشرة إلى بؤبؤ عينيك نظارات آبل الذكية قد تكون قادرة على إرسال الصور مباشرة إلى بؤبؤ عينيك

تميل خوذات الواقع الافتراضي إلى أن تكون ضخمة بسبب الشاشات التي يتم وضعها بداخلها. ومع ذلك، يبدو أن لدى شركة آبل فكرة عن خوذة للواقع الإفتراضي أو المعزز والتي يمكن أن تكون نظريًا أصغر لأن الشركة تتلاعب مع فكرة مختلفة قليلاً حول كيفية السماح للمستخدمين بمشاهدة الصور أو مقاطع الفيديو في الخوذة.



في الواقع، لقد تم رصد براءة إختراع جديدة مُقدمة من قبل شركة آبل تشير فيها إلى أن الشركة تستكشف طرقًا مختلفة لتقديم محتوى الفيديو من خلال جهاز يمكن ارتداؤه. ووفقًال لبراءة الإختراع، يبدو أنها تشير إلى أن آبل تفكر في إستخدام بروجكتورات صغيرة مدمجة في الخوذة والتي يمكنها بعد ذلك إرسال الصور مباشرة إلى بؤبؤ عين مرتديها.



بالإضافة إلى كونها طريقة محتملة لتقليص حجم الخوذة، فيمكن أن يؤثر استخدام هذه التقنية أيضًا بشكل ديناميكي على طريقة عرض الشخص للصور أثناء مسحها ضوئيًا لشبكية العين، وبالتالي فتحها للتركيز بشكل أفضل. يمكن أن يساعد إستخدام هذه التقنية أيضًا في تقليل أو القضاء على مشاكل الرؤية التي يمكن العثور عليها في أنظمة الواقع الافتراضي العادية.

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من بين الشائعات التي سمعناها حتى الآن، كانت هناك إشاعة مفادها أن شركة آبل تطور نظارتها الذكية الخاصة. ليست لدينا أي فكرة عن مدى رغبة آبل في إستخدام هذه التكنولوجيا، لذلك من الصعب تحديد ما إذا كانت براءة الاختراع هذه ستتحول إلى حقيقة أو ما إذا كانت شركة آبل تستكشف الفكرة فقط، أو ما إذا كان من الممكن أن تكون مجرد تلميح لما يمكننا توقعه.