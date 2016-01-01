كيف يؤثر فيتامين د على مرض كورونا

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كيف يؤثر فيتامين د على مرض كورونا

وجد العلماء الأمريكيون أن في مرضى COVID-19 الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين (د) في الدم، يكون عدد الحالات الشديدة والوفيات أقل بكثير من أولئك الذين يعانون من نقص. نُشرت نتائج البحث في مجلة PLOS ONE.

حلل علماء من كلية الطب بجامعة بوسطن كيف تؤثر مستويات فيتامين (د) في الدم على شدة المرض ومعدل الوفيات في COVID-19.

أخذ الباحثون عينات دم من 235 مريضًا عندما تم إدخالهم إلى المستشفى وقاموا بقياس مصل 25-هيدروكسي فيتامين د ، وهو علامة على فيتامين د.

بعد ذلك، تمت مراقبة هؤلاء المرضى، وتسجيل الشدة السريرية للعدوى ونتائج المرض، وكذلك الأعراض الشديدة - فقدان الوعي وضيق التنفس ونقص الأكسجة. تم مراقبة العلامة الالتهابية في الدم - بروتين سي التفاعلي وعدد الخلايا الليمفاوية - الخلايا المناعية التي تساعد في مكافحة العدوى.

ثم قارن الباحثون كل هذه المعايير في المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين (د) والمرضى الذين لديهم مستويات كافية - على الأقل 30 نانوغرام لكل مليلتر.

اتضح أنه في المرضى الذين لديهم ما يكفي من فيتامين (د) ، يكون خطر النتائج السريرية السلبية - تطور مضاعفات خطيرة أو الوفاة - أقل بكثير.

المصدر: سبوتنيك

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