كيف يؤثر فيتامين د على مرض كورونا

وجد العلماء الأمريكيون أن في مرضى COVID-19 الذين لديهم مستويات طبيعية من فيتامين (د) في الدم، يكون عدد الحالات الشديدة والوفيات أقل بكثير من أولئك الذين يعانون من نقص. نُشرت نتائج البحث في مجلة PLOS ONE.
حلل علماء من كلية الطب بجامعة بوسطن كيف تؤثر مستويات فيتامين (د) في الدم على شدة المرض ومعدل الوفيات في COVID-19.
أخذ الباحثون عينات دم من 235 مريضًا عندما تم إدخالهم إلى المستشفى وقاموا بقياس مصل 25-هيدروكسي فيتامين د ، وهو علامة على فيتامين د.
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