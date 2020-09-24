طريقة عمل باستا بصلصة الريحان البستو

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طريقة عمل باستا بصلصة الريحان البستو

تقدم جريدة «الدستور» طريقة عمل باستا بصلصة الريحان من المطبخ الإيطالي، من أطيب وألذ وصفات الباستا السهلة والمميزة على سفرة غداء اليوم، تعلمي طريقة العمل السهلة، وتمتعي مع العائلة بالطعم الرائع.

المقادير:
- صلصة الريحان البستو:
أوراق الريحان: 2 كوب طازجة.
جبن البارميزان: نصف كوب مبشور.
صنوبر: نصف كوب أو جوز محمص.
ملح: حسب الرغبة.
الثوم: 4 فصوص مقشر.
زيت الزيتون: 5 ملاعق كبيرة.
- مكرونة: 250 جراما.
- ملح: رشة.
- الطماطم الشيري: 5 ثمرات.
- الثوم: فص مقشر بدون هرس.
- ريحان: أوراق ريحان طازجة، للتزيين.

طريقة التحضير:
- تضاف المكرونة إلى قدر محتوي على الماء المغلي والملح، وتسلق مع ضرورة البعد عن المبالغة في السلق.

صلصة الريحان:
- تضاف كل مكونات الصلصة إلى وعاء الخلاط الكهربائي، فتضرب على سرعة متوسطة، حتى الحصول على صلصة ناعمة القوام بصورة نصفية.
- يضاف الزيت والريحان والثوم إلى قدر، على حرارة متوسطة، فتقلب المكونات.
- وبعد خمس دقائق، ينزع الثوم من المقلاة، فتضاف صلصة الريحان، وتطهى لدقيقة.
- تضاف المكرونة المسلوقة، مع التقليب حتى تتشرب الصلصة.

المصدر: الدستور

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