قذائف وألغام.. السعودية تحبط الآلاف من المتفجرات الحوثية بأرض اليمن

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السعودية تحبط الآلاف من المتفجرات الحوثية

يواصل مشروع "مسام لتطهير اليمن من الألغام" التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عمليات تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعها ميليشيات الحوثى نكاية فى الأبرياء.

ونفذ مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام في اليمن، عملية إتلاف وتفجير 1144 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في مديرية باب المندب اليمنية بالساحل الغربي.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي في بيان، إن عملية الإتلاف التي نفذها فريق جمع القذائف تعد العملية الـ30 ليصل إجمالي عمليات الإتلاف التي نفذها مسام في اليمن إلى 81 عملية إتلاف وتفجير لآلاف الألغام والقذائف غير المنفجرة.

وشملت العملية إتلاف 226 لغمًا مضادًا للدبابات، 309 قذائف غير منفجرة، 272 فيوز منوعة، 333 ذخيرة غير منفجرة، و4 صواريخ مفخخة.

المصدر: elbalad

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