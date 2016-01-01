تفاصيل وشروط عودة الحضرات وليالي الذكر للطرق الصوفية

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ليالي الذكر للطرق الصوفية

قدم العديد من مشايخ الطرق الصوفية طلبات لإقامة الحضرات والذكر من جديد بعد أن توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا الشهور الماضية كان على رأسهم الطريقة الرفاعية والطريقة العزمية والطريقة الشبراوية والطريقة التجانية والطريقة الصديقية والطريقة الجازولية التى تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح لتنظيم بعض الفعاليات الدينية والصوفية.

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية بقيادة الدكتور عبدالهادي القصبي عن السماح بإقامة الحضرات وحلقات الذكر فى الأماكن الفضاء والمكشوفة، بحيث لا يكون هناك فرصة لنقل فيروس كورونا للمشاركين في الفعاليات، ولكن بشرط التقدم بطلب للحصول على تصريح لإقامة الفعالية أو حلقة الذكر أو الحضرة التي ستنظم.

وفي هذا السياق قال الشيخ عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية، إن أبناء الطرق الصوفية حريصين على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة إذا تم الموافقة لهم بإقامة الموالد والحضرات الصوفية.

وطالب الشبراوي بعودة الموالد من جديد بعد أن عادت الحياة وتم فتح المساجد.

وتابع أن أبناء الطرق الصوفية منذ البداية وهم حريصون على تطبيق كافة الإجراءات طبقا لما قررته الحكومة منذ البداية، موضحا أننا نأمل بأن تكون العودة قريبا خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن مشايخ الطرق التزموا بكافة القرارات التي تم إعلانها للحفاظ على المواطنين، ونحتاج خلال الفترة الحالية بفتح الزيارات والموالد بشكل تدريجي في المحافظات، لافتا أنه سيتم التنبيه على جميع المريدين على الالتزام الكامل حال الموافقة بعودة الموالد والموافقة على طلبنا.

المصدر: elbalad

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