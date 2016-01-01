علي جمعة: سبب عدم إقامة الحدود فقدان شروطها.. فيديو



الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على تغريدة الفنان عمرو واكد التي تهاجم الدولة.



وقال عمرو واكد في التغريدة "أكيد كفار قريش كانوا بيقولوا على سيدنا محمد لما هاجر من مكة إلى المدينة ده كان المفروض يجي يناضل من عندنا، نفس المنطق ياربي.. بلاش كلام من بتاع عبدة الأصنام ده أرجوكم، ارتقوا بالiQ ولو حسة حتى".



وأكد علي جمعة، أن عمرو واكد لا عنده iQ ولا EQ ، منوها أن القياس الذي ذكره كان خطأ، بل مضحك.

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وأضاف أن النبي حذر البشر من ظهور الخوارج كلاب أهل النار، مختلي التفكير، متشددين في التمسك بما هم عليه، منوها أن الحدود لم تطبق حاليا لأنها فقدت شروطها، وتطبيق الحدود بدون شروطها لا يكون حكما بما أنزل الله.قال الدكتور علي جمعة، إن حسن البنا كان بداية فساد الإخوان الذي نراه اليوم من فوضى التنظيم هو نتيجة ما انحرف به حسن البنا في أربعينيات القرن الماضي.وأضاف، جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الإخوان قتلوا بعضهم بعضا، وسبوا دين الله وأطلقوا على أنفسهم صحابة رسول الله زورا وبهتانا.