علي جمعة: سبب عدم إقامة الحدود فقدان شروطها.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على تغريدة الفنان عمرو واكد التي تهاجم الدولة.
وقال عمرو واكد في التغريدة "أكيد كفار قريش كانوا بيقولوا على سيدنا محمد لما هاجر من مكة إلى المدينة ده كان المفروض يجي يناضل من عندنا، نفس المنطق ياربي.. بلاش كلام من بتاع عبدة الأصنام ده أرجوكم، ارتقوا بالiQ ولو حسة حتى".
وأكد علي جمعة، أن عمرو واكد لا عنده iQ ولا EQ ، منوها أن القياس الذي ذكره كان خطأ، بل مضحك.
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