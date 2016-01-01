أمير مرتضى يكشف موعد توقيع باتشيكو وموقفه من لقاء الجونة



أمير مرتضى أمير مرتضى

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، موعد توقيع خايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق.





وقال أمير مرتضى في تصريحات لـFilGoal.com: "باتشيكو يوقّع العقود الرسمية مع الزمالك غدا".



وأضاف "باتشيكو سيكون متواجدا في المدرجات بمباراة الجونة كمتفرج وليس مدربا للفريق".

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كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق بأن طارق يحيى سيستمر في قيادة الفريق أمام الجونة. (طالع التفاصيل)باتشيكو وصل القاهرة منذ قليل لبدء مهمته رسميا مع نادي الزمالك.ويلتقي الزمالك مع الجونة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري المصري.