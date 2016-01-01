كشف أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك، موعد توقيع خايمي باتشيكو المدرب البرتغالي الجديد للفريق.
وقال أمير مرتضى في تصريحات لـFilGoal.com: "باتشيكو يوقّع العقود الرسمية مع الزمالك غدا".
وأضاف "باتشيكو سيكون متواجدا في المدرجات بمباراة الجونة كمتفرج وليس مدربا للفريق".
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التعليقات على أمير مرتضى يكشف موعد توقيع باتشيكو وموقفه من لقاء الجونة
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