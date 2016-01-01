تُمثل أمراض القلب ما يقرب من ثلث جميع الوفيات في جميع أنحاء العالم، ويلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في صحة القلب ويمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب.
في الواقع ، يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة على ضغط الدم والدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول والالتهابات ، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرزها...
الخضراوات الورقية الخضراء غنية بفيتامين K والنترات ، والتي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الشرايين، وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من الخضر الورقية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بـ أمراض القلب.
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التعليقات على لمرضى القلب.. 5 أنواع من الأطعمة تفيدك بشكل لا يصدق
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