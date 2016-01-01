ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب؟



جوزة الطيب جوزة الطيب

تُعد توابل جوزة الطيب ، التي تقدر برائحتها الحلوة ونكهتها الفريدة ، من أكثر التوابل شعبية في معظم البلاد، ولدى جوزة الطيب نكهة حلوة وجوزية خفيفة وغالبًا ما يتم دمجها مع التوابل الحلوة الأخرى بما في ذلك القرنفل والقرفة والبهارات.



وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الفوائد الصحية لجوزة الطيب...



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يقلل الالتهابيرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية خطيرة مثل مرض السكري وأمراض القلب والتهاب المفاصل، وقد تساعد المركبات المضادة للالتهابات التي تسمى monoterpenes ، بما في ذلك terpineol و sabinene و Pinene الموجودة في جوزة الطيب في تقليل الالتهاب في الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، فقد ثبت أن وجود مركبات الفينول في جوزة الطيب يظهر خصائص قوية مضادة للالتهابات .- يحارب الالتهابات البكتيريةأظهرت الدراسات البحثية الخصائص المضادة للبكتيريا لجوزة الطيب ضد سلالات البكتيريا الضارة، أظهرت دراسة أنبوبة اختبار أن مستخلص جوزة الطيب أظهر تأثيرات مضادة للجراثيم ضد البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة، أظهرت دراسة أخرى النشاط المضاد للبكتيريا لجوزة الطيب ضد نمو بكتيريا الإشريكية القولونية .قد يحسن صحة القلبأشارت الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن تناول جرعات عالية من مكملات جوزة الطيب يخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية ، والتي تعد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، ومع ذلك ، هناك نقص في الدراسات البشرية في هذا المجال.