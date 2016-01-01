

طريقة عمل قهوة انقاص الوزن طريقة عمل قهوة انقاص الوزن

تعد القهوة من اكثر المشروبات التى تساعد على زيادة الركيز والانتباه كما لها نكهة مميزة تجعل لها عشاق كثيرون، ولكن بعض الاشخاص اللذين يعانون من زيادة الوزن قد لايستطيعون تناول القهوة.

عرض موقع "healthifyme" طريقة عمل قهوة تساعد فى انقاص الوزن ومناسبة للريجيم، ولكن على اصحاب الأمراض المزمنة اسشارة الطبيب قبل تجربتهاخاصة مرضى القلب .



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مكونات قهوة انقاص الوزن :

1 كوب / 250 مل ماء

½ ملعقة صغيرة بذور الكتان (مطحونة)

ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة (مبشورة)

1 ملعقة صغيرة قهوة سوداء

طريقة عمل قهوة انقاص الوزن:

أضف القهوة السوداء والماء الساخن في فنجان.

اخلطيها جيدًا قبل إضافة بذور الكتان.

قلبي المكونات قبل دهنها بالشوكولاتة الداكنة.

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