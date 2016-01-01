سرطان الرئة.. طرق علاجه وهل هو مرض معدي؟



سرطان الرئة سرطان الرئة

عادةً لا تظهر علامات وأعراض سرطان الرئة إلا إذا كان المرض في مرحلة متقدمة، ومن أبرز أعراض سرطان الرئة سعال جاف لا يزول مع وجود دم أثناء السعال، ضيق التنفس، وألم الصدر، وبحة في الصوت، وفقدان الوزن، مع ألم بالعظام، وصداع.



ويسبب التدخين معظم حالات سرطان الرئة سواء بين المدخنين أو بالنسبة للأشخاص المعرضين للتدخين السلبي، ولكن يحدث سرطان الرئة أيضًا لدى الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا أو تعرضوا للتدخين السلبي لفترات طويلة، وفي هذه الحالات، قد لا يجد الأطباء سببا واضحا للإصابة بـ سرطان الرئة.



ويعتقد الأطباء أن التدخين يسبب سرطان الرئة عن طريق إتلاف الخلايا المبطنة لجدار الرئة. فعند استنشاق أدخنة السجائر، والتي تكون مليئةً بالمواد المسرطنة، تحدث تغيراتٌ سريعةٌ في أنسجة الرئة.

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وفي البداية قد يكون جسدك قادرًا على إصلاح ذلك التلف، إلا أن التلف الواقع على الخلايا المبطنة للرئة يتزايد مع تكرار التعرض لـ الأدخنة. وبمرور الوقت، يدفع ذلك التلف بالخلايا سلوك غير طبيعي يؤدي في النهاية إلى حدوث سرطان الرئة.إقرأ ايضا | دراسة: لقاح السل في الطفولة يحمى من سرطان الرئةشفاء مرضى سرطان الرئةقد يكون شفاء مرضى سرطان الرئة يعتمد على العلاج المناسب، وهو الأمر الذي يحدده الطبيب الخاص بك حول خيارات العلاج المتاحة لنوع السرطان و مرحلته، ويمكن لطبيبك أن يشرح مخاطر وفوائد العلاج وآثاره الجانبية، تعتمد الآثار الجانبية على كيفية تفاعل جسمك مع الأدوية أو العلاجات الأخرى.ويعتمد شفاء مرضى سرطان الرئة على أنواع سرطان الرئة؛ حيث ان النوعان الرئيسيان لسرطان الرئة هما سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وتشير هذه الفئات إلى شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر، ويعتبر سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أكثر شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.وإذا كنت مصابًا بسرطان الرئة (خاصة سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة) ، فقد يُجري طبيبك بعض الاختبارات رمز خارجي لمعرفة ما إذا كان لديك تغيير في جيناتك (طفرة جينية). تساعد نتائج هذه الاختبارات طبيبك على معرفة العلاجات الأفضل بالنسبة لك، ومدى شفاء مرضى سرطان الرئة.وإذا تم تشخيص سرطان الرئة ، يتم إجراء اختبارات أخرى لمعرفة مدى انتشاره عبر الرئتين والعقد الليمفاوية وبقية الجسم، لمعرفة مدى شفاء مرضى سرطان الرئة، حيث يعتمد على نوع ومرحلة سرطان الرئة الأطباء وخطة العلاج الذي تحتاجه.هل سرطان الرئة معديوهناك سؤال خطير يتراود على اذهاننا، وهو هل سرطان الرئة معدي ؟، والإجابة : لا يمكن للإنسان السليم أن "يصاب" بالسرطان من شخص مصاب به، ولا يوجد دليل على أن الاتصال الوثيق أو أشياء مثل ممارسة الجنس أو التقبيل أو اللمس أو مشاركة الوجبات أو تنفس نفس الهواء يمكن أن ينقل السرطان من شخص إلى آخر.وتعتبر الخلايا السرطانية من شخص واحد غير قادرة بشكل عام على العيش في جسم شخص سليم آخر؛ حيث يتعرف جهاز المناعة لدى الشخص السليم على الخلايا الغريبة ويدمرها ، بما في ذلك الخلايا السرطانية من شخص آخر، مما يجب على سؤال هل سرطان الرئة معدي ؟.نقل السرطان أثناء زراعة الأعضاءوكانت هناك بعض الحالات التي تمكنت فيها عمليات زرع الأعضاء من مرضى السرطان من التسبب في الإصابة بالسرطان لدى الشخص الذي أصيب بهذا العضو، ولكن هناك عامل رئيسي يجعل ذلك ممكنًا، وهو ان الأشخاص الذين يخضعون لعمليات زرع الأعضاء يأخذون الأدوية التي تضعف جهاز المناعة لديهم، لذا يجب القيام بذلك حتى لا يهاجم جهاز المناعة العضو المزروع ويدمره.ويبدو أن هذا هو السبب الرئيسي في أن السرطان في العضو المزروع يمكن وفي حالات نادرة ، أن يصيب الشخص الذي يصاب بهذا العضو بالسرطان؛ حيث يتم فحص المتبرعين بالأعضاء بعناية لتقليل هذه المخاطر.خطر الإصابة بالسرطان بعد الزرع مرتفع بالفعلومع ذلك ، فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن السرطان أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يجرون عمليات زرع أعضاء صلبة أكثر من غيرهم، وذلك حتى عندما لا يكون المتبرع مصابًا بالسرطان.و يبدو أن هذا يرجع أيضًا إلى الأدوية التي تُعطى لتقليل خطر رفض الزرع، فقد أظهرت الأبحاث أنه كلما تم قمع الجهاز المناعي لفترة أطول وبكثافة بعد الزرع ، كلما زاد خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لأن الأدوية التي تسمح للجسم بقبول العضو تجعل الجهاز المناعي أقل قدرة على التعرف على خلايا ما قبل السرطان والفيروسات التي يمكن أن تسبب السرطان ومهاجمتها.نقل السرطان أثناء الحملحتى إذا كانت المرأة مصابة بالسرطان أثناء الحمل، نادرًا ما يؤثر السرطان على الجنين بشكل مباشر، ويمكن أن تنتشر بعض أنواع السرطان من الأم إلى المشيمة (العضو الذي يربط الأم بالجنين)، لكن معظم أنواع السرطان لا يمكن أن تؤثر على الجنين نفسه. في حالات قليلة نادرة جدًا ، وجد أن الورم الميلانيني (نوع من سرطان الجلد) ينتشر إلى المشيمة والجنين.إقرأ ايضا | علامات مبكرة تكشف سرطان الرئة.. تعرف عليهاكم يعيش مريض سرطان الرئةيستخدم الأطباء معدلات النجاة لمعرفة كم يعيش مريض سرطان الرئة أو إحصاءات البقاء على قيد الحياة لإخبارك النسبة المئوية للأشخاص الذين نجوا من نوع ومرحلة معينة من السرطان لفترة زمنية محددة، وهو يعتمد على متوسطات عدد السكان وليس مؤشرا على المدة التي يعيشها أي فرد مصاب بالسرطان.وبالنسبة لـ كم يعيش مريض سرطان الرئة على قيد الحياة لسرطان الرئة لمدة خمس سنوات (18.6 بالمائة) أقل من العديد من مواقع السرطان الرائدة الأخرى ، مثل القولون والمستقيم (64.5 بالمائة) والثدي (89.6 بالمائة) والبروستاتا (98.2 بالمائة)، ويموت أكثر من نصف المصابين بسرطان الرئة في غضون عام واحد من تشخيصهم.أما عن كم يعيش مريض سرطان الرئة على قيد الحياة فيكون لمدة خمس سنوات لسرطان الرئة هو 56 في المائة للحالات المكتشفة عندما لا يزال المرض موضعيًا (داخل الرئتين)، ومع ذلك ، يتم تشخيص 16 بالمائة فقط من حالات سرطان الرئة في مرحلة مبكرة، بالنسبة للأورام البعيدة (التي تنتشر إلى أعضاء أخرى) ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 5 بالمائة فقط.علاج سرطان الرئةالتعرض لمكونات مسببة للسرطان مثل المواد المسببة للسرطان الأكثر شيوعًا في السجائر، يضر البطانات الداخلية للرئتين، وعلى الرغم من أن الخلايا لديها القدرة على إصلاح نفسها، فإنها تصبح أضعف بسبب التعرض المستمر، هو ما يجعلها بحاجة لـ علاج سرطان الرئة لمنع تحول الخلايا إلى خلايا سرطانية ، مما يؤدي إلى ظهور الأورام.وعادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان و مرحلته، و ستؤخذ صحتك العامة أيضًا في الاعتبار قبل الانتهاء من علاج سرطان الرئة، وبسبب التقدم في المجال الطبي ، هناك الكثير من خيارات العلاج المتاحة لك للتغلب على سرطان الرئة، ومن ابرزها :1- الجراحة :هذا هو الخيار الأول الذي يعتبره الأطباء لـ علاج سرطان الرئة، عملية جراحية لإزالة جزء الرئة الذي انتشر فيه السرطان والمناطق المحيطة به، قد يشمل الإجراء إزالة جزء من الرئة. في بعض الأحيان ، يتم استئصال الرئة بأكملها دون أي مضاعفات للشخص.2- العلاج الكيميائي :الطريقة الأكثر شيوعًا لـ علاج سرطان الرئة و أي نوع من أنواع السرطان ، يتضمن العلاج الكيميائي استخدام الأدوية لتقليص الخلايا السرطانية على الرغم من فعاليته ، إلا أن العلاج الكيميائي له الكثير من الآثار الجانبية ولا يتم اللجوء إليه إلا إذا كان السرطان أكثر انتشارًا.3- العلاج الإشعاعي :ويستخدم العلاج الإشعاعي لـ علاج سرطان الرئة هذا الاجراء أشعة عالية الطاقة لتقليص الورم المسبب للسرطان ، ثم يتم إزالته جراحيًا.4- العلاج الموجه :يستهدف هذا الإجراء نشاط الخلايا السرطانية ويمنعها من التكاثر في علاج سرطان الرئة.