في اليوم العالمي للسعار.. كيف تتعامل مع عضة الكلب؟



كيف تتعامل مع عضة الكلب؟ كيف تتعامل مع عضة الكلب؟

يصادف اليوم 26 سبتمبر اليوم لمرض السعار، وعلقت الدكتورة سمر عبد الرحمن الطبيبة البيطرية وصاحبة حملة مصر خالية من السعار أن كثير من الأشخاص يجهلون كيفية التعامل مع الكلاب.



وتابعت خلال حديثها لـ "صدى البلد"، أن مرض السعار لا ينتقل من خلال عضة الكلب فقط ولكن من خلال التعرض إلى عضة أي حيوان ثديي اخر بما في ذلك الحيوانات البرية مثل الخفاش.



وأضافت "عبد الرحمن"، أن عندما يتعرض الشخص لعضة أي حيوان من الثديات مثل "الكلب أو الفأر أو القطة"، ويكون هذا الحيوان مصابًا بمرض السعار، فقد ينتقل المرض إلى الشخص فى حالة عدم حصوله على المصل فى الموعد المحدد بعد العضة مباشرة، كما مرض السعار قد يسبب الوفاة لأنه مرض ليس له علاج، وخطورته تكمن في إصابة الأعصاب فورًا مهما كان مكان العضة.

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وأكدت الطبيبة البيطرية أن مرض السعار مميت وليس له علاج في حالة حدثت العضة من حيوان مصاب بالسعار ولم يتلقى الانسان التطعيم ضد السعار في خلال 24 ساعة من العضة.وقدمت الدكتورة سمر عبد الرحمن مجموعة نصائح يجب اتباعها عند التعرض لعضة كلب.1- غسل مكان الإصابة بالمياه والصابون تحت مصدر مياه جارية لفترة كافية.2- التوجه إلى المستشفى فورًا للحصول على المصل الخاص بالعضة من نوع الحيوان والذى يكون خلال 24 ساعة من التعرض للعض أو الخدش.وقالت سمر عبد الرحمن أن المصل عبارة عن 5 جرعات من الحقن يتم تناوله خلال 28 يوما بتسلسل الأيام بداية من يوم العض، ثم اليوم الثالث، واليوم السابع، اليوم الرابع عشر، اليوم الثامن والعشرون، وعليك أخذ جميع الجرعات.وقامت بالرد على سؤال ماذا تفعل لتجنب هجوم الكلب :1- الابتعاد عن أي كلاب التي لا تعرفها.2- لا تترك الأطفال الصغار وحدهم مع كلب خصوصا إن كان غير مألوف.3- لا تحاول أن اللعب مع أي الكلب يأكل أو يطعم جرائه.4- إذا اقتربت من الكلب، إفعل ذلك ببطء، وإعطي الكلب فرصة ليعتاد عليكم.5- إذا أصبح الكلب عدواني، لا تهرب أو تصرخ.بل إلتزم الهدوء، تحرك ببطء، ولا تجعل عيناك في إتصال مباشر مع الكلب.