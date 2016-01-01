من غير مطعم .. طريقة عمل صوص البطاطس الفريسكاس



صوص البطاطس الفريسكاس صوص البطاطس الفريسكاس

تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وطريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة واليكم طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.



طريقة عمل بطاطس فريسكاس فاطمة ابو حاتي



مقادير بطاطس فريسكاس فاطمة أبو حاتي

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3 بطاطس متوسطة الحجم مقطعة أصابع متوسطة السماكهكوب دقيقنصف كوب ماءمعلقه صغيره بيكنج بودرمعلقه صغيره فلفل اسودمعلقه صغيره بابريكامعلقه صغيره شطهنصف معلقه صغيره ثوم بودرنصف معلقة صغيرة بصل بودرمعلقه صغيره ملحمعلقه كبيره نشازيت للقليصوص الفريسكاس :3 معالق كبار كاتشب1/2 كوب مايونيزمعلقه كبيره سكرمعلقه صغيره خلبصله صغيره مفروم ناعم جدا3 معالق كبار خيار مخلل متقطع صغيرملح وفلفلطريقة عمل بطاطس فريسكاس فاطمة ابو حاتي- تخلط كل مكونات العجين مع بعض حتي نحصل علي قوام متوسط القوام- تغمس البطاطس في العجين و توضع في التلاجه لمدة ساعة- يسخن الزيت جيدا و تحمر البطاطس بيه حتي تأخذ اللون الذهبي- تخلط كل مقادير الصوص مع بعض و تقلب جيدا- تقدم البطاطس بجانب الصوصطريقة عمل صوص البطاطس الفريسكاسمقادير عمل صوص بطاطس الفريسكاس1/2 كوب مايونيز2 ملعقة طعام كاتشابملعقة طعام خل2 ملعقة صغيرة سكرملعقة صغيرة بصل مقطع صغيررشة ملحرشة فلفلطريقة عمل صوص البطاطس الفريسكاس- نخلط جميع المقادير جيدا مع التقليب حتى يمتزج الطعم جيدا، ويقدم بجانب البطاطسمقادير عمل البطاطس الفريسكاس للشيف حسنبايريكادقيقثوم بودربصل بودرملحماءبطاطسطريقة عمل البطاطس الفريسكاس للشيف حسن- قومي بخلط الدقيق والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر والملح بقليل من الماء حتي يتماسك الخليط.- امزجيها بالبطاطس المقطعة صوابع واتركيها مدة ربع ساعة ومن ثم قليها.- قدميها بجانب الصوص الذي تفضليه.