صوص البطاطس الفريسكاس
تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وطريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة واليكم طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل بطاطس فريسكاس فاطمة ابو حاتي
مقادير بطاطس فريسكاس فاطمة أبو حاتي
3 بطاطس متوسطة الحجم مقطعة أصابع متوسطة السماكه
كوب دقيق
نصف كوب ماء
معلقه صغيره بيكنج بودر
معلقه صغيره فلفل اسود
معلقه صغيره بابريكا
معلقه صغيره شطه
نصف معلقه صغيره ثوم بودر
نصف معلقة صغيرة بصل بودر
معلقه صغيره ملح
معلقه كبيره نشا
زيت للقلي
صوص الفريسكاس :
3 معالق كبار كاتشب
1/2 كوب مايونيز
معلقه كبيره سكر
معلقه صغيره خل
بصله صغيره مفروم ناعم جدا
3 معالق كبار خيار مخلل متقطع صغير
ملح وفلفل
طريقة عمل بطاطس فريسكاس فاطمة ابو حاتي
- تخلط كل مكونات العجين مع بعض حتي نحصل علي قوام متوسط القوام
- تغمس البطاطس في العجين و توضع في التلاجه لمدة ساعة
- يسخن الزيت جيدا و تحمر البطاطس بيه حتي تأخذ اللون الذهبي
- تخلط كل مقادير الصوص مع بعض و تقلب جيدا
- تقدم البطاطس بجانب الصوص
طريقة عمل صوص البطاطس الفريسكاس
مقادير عمل صوص بطاطس الفريسكاس
1/2 كوب مايونيز
2 ملعقة طعام كاتشاب
ملعقة طعام خل
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة بصل مقطع صغير
رشة ملح
رشة فلفل
طريقة عمل صوص البطاطس الفريسكاس
- نخلط جميع المقادير جيدا مع التقليب حتى يمتزج الطعم جيدا، ويقدم بجانب البطاطس
مقادير عمل البطاطس الفريسكاس للشيف حسن
بايريكا
دقيق
ثوم بودر
بصل بودر
ملح
ماء
بطاطس
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس للشيف حسن
- قومي بخلط الدقيق والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر والملح بقليل من الماء حتي يتماسك الخليط.
- امزجيها بالبطاطس المقطعة صوابع واتركيها مدة ربع ساعة ومن ثم قليها.
- قدميها بجانب الصوص الذي تفضليه.
التعليقات على من غير مطعم .. طريقة عمل صوص البطاطس الفريسكاس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق