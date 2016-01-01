تعتبر الفراولة من اشهى الفواكه التى يعشقها الاطفال والكبار وتمنح الحلويات مذاقا خاصا عندما توضع عليها وابرزها تورتة موس الفراولة.
ونقدم لكم طريقة عمل تورتة موس الفراولة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير تورتة موس الفراولة
3 مغلف جيلي فراولة
كوب ماء مغلي
3 كوب كريمة لباني مخفوقة
طبقة من كيك السويسرول
جاهزة للتغليف:
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