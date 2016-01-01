طريقة عمل تورتة موس الفراولة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل تورتة موس الفراولة

صورة الخبر: طريقة عمل تورتة موس الفراولة
طريقة عمل تورتة موس الفراولة

تعتبر الفراولة من اشهى الفواكه التى يعشقها الاطفال والكبار وتمنح الحلويات مذاقا خاصا عندما توضع عليها وابرزها تورتة موس الفراولة.

ونقدم لكم طريقة عمل تورتة موس الفراولة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير تورتة موس الفراولة
3 مغلف جيلي فراولة
كوب ماء مغلي
3 كوب كريمة لباني مخفوقة
طبقة من كيك السويسرول
جاهزة للتغليف:

صوص المروار
للتزيين:
فراولة
شرائح فراولة بالعنق الأخضر
طريقة تحضير تورتة موس الفراولة
* يذاب الجيلي في الماء جيدًا ثم تضاف له الكريمة المخفوقة تدريجيًا مع التقليب

* تفرد طبقة السويسرول في قاع قالب الكيك ثم تضاف فوقه طبقة موس الفراولة

* تحفظ بالمبرد حتى تتماسك جيدًا ثم يصب فوقها صوص المروار حتى يغطيها من جميع الجوانب

* يترك الصوص حتى يتماسك ثم تزين بشرائح الفراولة وتقدم

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل تورتة موس الفراولة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
64985

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager