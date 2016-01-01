

طريقة عمل تورتة موس الفراولة طريقة عمل تورتة موس الفراولة

تعتبر الفراولة من اشهى الفواكه التى يعشقها الاطفال والكبار وتمنح الحلويات مذاقا خاصا عندما توضع عليها وابرزها تورتة موس الفراولة.



ونقدم لكم طريقة عمل تورتة موس الفراولة بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير تورتة موس الفراولة

3 مغلف جيلي فراولة

كوب ماء مغلي

3 كوب كريمة لباني مخفوقة

طبقة من كيك السويسرول

جاهزة للتغليف:

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صوص المروارللتزيين:فراولةشرائح فراولة بالعنق الأخضرطريقة تحضير تورتة موس الفراولة* يذاب الجيلي في الماء جيدًا ثم تضاف له الكريمة المخفوقة تدريجيًا مع التقليب* تفرد طبقة السويسرول في قاع قالب الكيك ثم تضاف فوقه طبقة موس الفراولة* تحفظ بالمبرد حتى تتماسك جيدًا ثم يصب فوقها صوص المروار حتى يغطيها من جميع الجوانب* يترك الصوص حتى يتماسك ثم تزين بشرائح الفراولة وتقدم