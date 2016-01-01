

وأنتِ في البيت..طرق إزالة الجيل بوليش وأنتِ في البيت..طرق إزالة الجيل بوليش

يمكنك إزالة الجيل بوليش وانتي في البيت وهناك عدة طرق إزالة الجيل بوليش دون إحداث ضرر بأظافرك وبطريقة مضمونة دون الذهاب لصالونات عناية بالأظافر.



هناك طرق عديدة لإزالة الجيل بوليش في المنزل دون الحاجة للذهاب لمركز عناية بالأظافر فيمكنك شراء المناديل المخصصة لإزالة الجل بوليش واتباع التعليمات المكتوبة عليا وتعتبر هذة الطريقة الأسهل لإزالة الجيل بوليش في المنزل.



فهي طريقة سهلة وسريعة ويمكنك شراء منادية إزالة الجيل بوليش من مراكز العناية بالبشرة والاظافر فهي ليست متوفرة لدى كل المحلات ولكنها طريقة سهلة لإزالة الجيل بوليش بدون تعب أو إرهاق.

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وهناك طريقة أخرى لإزالة الجيل بوليش عن طريق برد الجزء العلوي من البوليش ومن ثم نحضر قطن مليئ بلاسيتون ونضع قطنة فوق كل ضفر ونلفها بالسيليكون المخصوص أو ورق فويل ونتركه من 10 دقايق لربع ساعة ونبدأ نقشره بالراحة بأي أداة مخصصة للأظافر تكون غير حادة.وتحب المرأة دائما الاعتناء بأظافرها عن طريق الذهاب لبعض الصالونات التجميلية وعمل الهارد جيل أو الجيل بوليش والاكليرك في بعض الأحيان للظهور بمنظر لائق وأنيق.أدوات الجيل بوليشيتم استخدام أدوات لعمل الجيل بوليش في الصالونات ويعتبر الجيل بوليش صحى وأمن فهو لا يضر بصحة الأظافر وله منظر طبيعى ينمى الأظافر الحقيقية ويساعد في تقويتها ومعالجتها ويمنعها من التكسير.يتم استخدام طلاء الاظافر والأشعة الفوق بنفسجية لصنع الجيل بوليش في المراكز التي تساعدك العناية بأظافرك فيتم وضع 3 طبقات على الاظافر ووضعها تحت الجهاز ومن ثم استكمال الخطوات.الفرق بين الجيل بوليش والهارد جيليعتبر الجيل بوليش مانيكيير ثابت يعمل على إعادة تعبئه الجزء الذي يأخذ طول أكبر من الأظافر كل أسبوعين عن طريق جهاز uv lamp ويثبت علي الأظافر وله لامعة خاصة على غير أي نوع من أنواع الاهتمام بالاظافر.الجيل بوليش خصائص مميزة لا يتم تقشيره عن لمسه للماء بالإضافة أن له لمعة خاصة لا تنطفئ وله خصائص مميزه فهو يقوي الأظافر ويساعد على تقويتها وإطالتها طبيعيا ويجب التخلص من جميع الطبقات عند إزالته.‏أما عن الهارد جل هو نوع من أنواع العناية بالاظافر ولا يختلف كثيرًا عن الجيل بوليش فهو مادة هلامية سائلة تسمح بدخول الهواء والماء وله جهاز خاص بها.الهارد جيل له خيارات عديدة في الألوان ومادته خفيفة على الاظافر فلا تحملها عبء كبير وله سلاح خاص لإزالته عن طبقة الأظافر ويجب التعامل معه من قبل متخصصين حتى لا تضرب بصحة أظافرك.ما هو الهارد جيلالهارد الجل هو ماده سائله هلاميه تسمح بدخول المياه والهواء ليها سمك معين وتكنيك خاص ليست مادة ثقيلة ومظهرها طبيعي وتكون هلاميه دائما لا تعمل الا بجهاز مخصص لتجفيفه.ويمكن البنات المحجبات استخدامه بدون الوان لانه يسمح بمرور الهواء والماء وتنفس الأظافر بشكل جيد وله تكنيك خاص عند إزالته فله جهاز حاد وخاص يتم إزالته بواسطة متخصصين حتى لا تتعرض أظافرك الأذى.الهارد جيل له مدة معينة فهو يستمر 6 شهور وله ترميم خاص كل ثلاثة أسابيع أو على حسب المدة التي تستغرقها أظافرك في النموكيفية عمل جل الأظافرويمكنك عند عمل جل الأظافر وضع المانيكير في المنزل وإزالته براحة ويستمر الجل مدة 6 شهور تقريبا مع الترميم المستمر كل ثلاثة أسابيع.وكشفت خبيرة عناية بالاظافر عن كيفية عمل جل الأظافر بهذة الطريقة السهلة :أولًا الأظافر لازم تكون نظيفه و متعقمه بشكل تام حتى يتم البدءثانيًا نقوم بتركيب nail extension من نوع خاص من التركيبات مش الأظافر العادية التي توجد في الكوافيراتثالثًا نقوم ببرد الأظافر بطريقة خاصة ولمدة معينة حتى يتم التأكد من لزق هذا المادة على الاصابع بشكل جيد.رابعًا نقوم بفرد أكثر من طبقة لمادة الجيل وننشفها جيدا على الأصابع بشكل مناسب.خامسًا كرر خطوة البرد مرة أخرى حتى نجعل المادة التي تم وضعها تأخذ الشكل الطبيعي الذي يشبه الأظافر الطبيعية تماما