

طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات

طريقة عمل الكانيلوني من أكثر الوصفات التي تفضلها الكثير من السيدات ولاسيما هواة الطبخ، والكانيلوني نوع من المكرونة على شكل دائري وبيضاوي ويتم حشوها بالمكونات على حسب الرغبة.



طريقة عمل الكانيلوني

الكانيلوني من أنواع المكرونة التي يمكن إعدادها العجين الخاص بها في المنزل بخلاف أنواع المكرونة الاخرى، تعرفي على خطوات عمل عجين الكانيلوني خلال السطور التالية.



مقادير الكانيلوني :

1 كوب ونسق دقيق.

1 كوب ونصف لبن.

4 بيضات.

ربع ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

الحشو :

ربع كيلو لحم مفروم.

2 بصلة مفرومة.

1 ملعقة صغيره ملح

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة سمن، أو زيت

3 ملاعق صلصلة طماطم.

جبنة مبشورة.

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طريقة عمل الكانيلوني :1-قومي بخلط اللبن مع الدقيق والبيض في الخلاط الكهربائي لعمل العجين.2- وبعد خلط المكونات قومي بتفصيتها جيدا بمصفاه في إناء أخر.3- في مقلاة على النار، يوضع كمية من خليط العجين وتقلى بقليل من الزبد او السمن على شكل قرص ثم يرفع وتكرر الطريقة حتى إنتهاء الكمية.4- يفرد قرص العجين ويوضع القليل من الحشوة، يلف وهكذا حتى انتهاء اقراض الكانيلوني.5- قومي برص الكانيلوني في صينية بايركس.6- في إناء مناسب ضعي اللحم المفروم مع البهارات حسب الرغبة حتى تمام النضج.7- اضيفي اللحم المفروم على الكانيلوني في الصينية مع الصلصة ثم ترش الجبنة.8- تدخل الصينية فرن ساخن، وتترك لتذوب الجبنة ثم تقدم.طريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومةطريقة عمل الكانيلوني باللحمة المفرومة من الأكثر الوصفات التي تقوم بإعدادها الأمهات لأسرتها في المنزل، حيث أنه لا يستغرق إلا بضع دقائق فقط في الحشو، ثم يتم إدخاله في الفرن حتى تمام النضج.مقادير الكانيلوني :1 كوب وربع دقيق.1 كوب لبن.بيضة.فلفل أسود.ملح .لحمة مفرومة.سمن.قرفة.عصير طماطم .زنجبيل.ثوم مفروم.جبن موتزاريلا.بصل مفروم.طريقة عمل كانيلونى باللحمة المفرومة :1- قومي بوضع الدقيق مع اللبن والسمن والبيضة والملح والفلفل الأسود.2- صب العجين على طاسة مسطحة.3- تشويح اللحم المفروم مع البصل والبهارات على النار.4- قومي بحشو الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة.5- رص الكانيلوني في صينية مزين بالجبن المبشورة.6- يوضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج.اقرأ ايضا:أحلى من المطاعم .. طريقة عمل شوربة الكريمة بالمشروم والدجاج .. فيديوطريقة عمل كبدة بالبطاطسطريقة عمل الكانيلوني بالفراخ والبشاميلقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل الكانيلوني بالفراخ والبشاميل بخطوات بسيطة يمكن تجهيزها أفضل من المطاعم.مقادير كانيلوني بالدجاج والبشاميل :1 كوب لبن.1 كوب دقيق.ملح.فلفل أسود.سمن.جبن رومي.جبن موتزاريلا.صدور دجاج فيليه.بصل.بهارات.بشاميل.عصير طماطم.صلصلة طماطم.طريقة عمل كانيلوني بالدجاج والبشاميل :1- إخلطى اللبن مع الدقيق البيض والملح والفلفل الأسود وقلبى ثم صفى الخليط.2- صبى الخليط على مراحل فى طاسة مدهونة بالسمن.3- كررى الخطوات حتى تحصلى على عدد من الكريب.4- رصى الكريب في بايركس ثم أدخلى البشاميل.5- شوحى الدجاج مع البصل والبهارات فى السمن على النار.6- ضيفى الملح والفلفل الأسود مع التقليب جيدا.7- قومي بحشي الكريب بالحشو وأضيفى الجبنة الرومى والموتزاريلا ولفيه.8- أضيفى الجبنة على الوجة وأدخلى الكانيلونى حتى تمام النضج ثم قدميه.طريقة عمل الكانيلوني بالدجاج :من المعروف أن الكانيلوني يتم تحضيره وحشوه باللحم المفروم، لكن قدمت الشيف سالي فؤاد طريقة عمل طريقة عمل الكانيلوني بالدجاج.مقادير الكانيلوني :كوب لبن.كوب دقيق.2 بيضة.ملح و فلفل أسود.نصف كيلو صدور دجاج مكعبات.زبدة.جوزة الطيب.بصلة مبشورة.ملعقة ثوم مفروم.150 جرام جبنة إيدام.كوب بشاميل.نصف كوب صلصة.كوب كريمة لباني.ريحان.طريقة عمل كانيلوني بالدجاج والجبن1- شوحي البصل في قليل من الزيت والزبدة ثم ضيفي صدور الدجاج مع ملح وفلفل وجوزة الطيب ثم ضيفي الثوم المفروم.2- ارفعيها من على النار و ضيفي الزبدة والجبنة الإيدام المبشورة من لتحصلي على الحشوة.3- اخلطي اللبن مع 2 بيض وملح و فلفل ثم ضيفي الدقيق على مراحل مع استمرار الخلط بالمضرب اليدوي لتحصلي على عجينة الكانيلوني.4- ضعي زيت في طاسة على النار وضعي دوائر من عجينة الكانالوني لتحمر على الوجهين.5- في وعاء جديد شوحي الثوم في الزيت ثم ضعي الصلصة مع ملح وفلفل وضيفي الكريمة اللباني لتحصلي على الصلصة.6- ضعي الحشوة داخل الكانيلوني مع جبنة إيدام من ولفي عجينة الكانيلوني.7- كرري هذه الخطوة مع باقي الكانيلوني ثم ضعي الكانالوني في وعاء بايركس فوق طبقة من البشاميل.8- غطيها بالصلصة وجبنة إيدام مبشورة من فريكو و ادخليها الفرن.9- زينيها بالريحان والجبنة وقدميها ساخنة.