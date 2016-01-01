لو المرشد قطة لاتبعته.. إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد| شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › لو المرشد قطة لاتبعته.. إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد| شاهد

صورة الخبر: إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد
إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لأحد عناصر الإخوان الإرهابية يفضح فيه حقيقة عناصر الإخوان.

وقال الإرهابي في التسريب الصوتي: "نحتاج إلى قيادة تلتف حولها الناس، ولو كان المرشد قطة لاتبعته ولن نفتش في النوايا".

وأضاف الإرهابي في التسريب الصوتي: "محتاجين حد يلحقنا ويقود عناصر جماعة الإخوان".

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على التسريب الصوتي :" الاخواني عبد ذليل للمرشد يسير خلف أي قيادة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الاخوان الإرهابية يعتمدون مبدأ السمع والطاعة لأي مرشد يرأسهم".

واكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يسمح احد لجماعة الإخوان الإرهابية بتخريب وهدم مصر".

ولفت الأعلامي أحمد موسى: "لا مشكلةعند الاخواني في أن يرأسه أي مرشد حتى ولو كان قطة وما يهمه هو إعطاء البيعة إلى أي مرشد ولا يناقضه، والاخواني ضمن قطيع لا يتصرف من تلقاء نفسه ".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لو المرشد قطة لاتبعته.. إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد| شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81304

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager