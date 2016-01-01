لو المرشد قطة لاتبعته.. إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد| شاهد



إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد إخواني يكشف حاجة الجماعة لأي قائد

عرض الإعلامي أحمد موسى، تسريبا صوتيا لأحد عناصر الإخوان الإرهابية يفضح فيه حقيقة عناصر الإخوان.



وقال الإرهابي في التسريب الصوتي: "نحتاج إلى قيادة تلتف حولها الناس، ولو كان المرشد قطة لاتبعته ولن نفتش في النوايا".



وأضاف الإرهابي في التسريب الصوتي: "محتاجين حد يلحقنا ويقود عناصر جماعة الإخوان".

قد يعجبك أيضا...

وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، على التسريب الصوتي :" الاخواني عبد ذليل للمرشد يسير خلف أي قيادة".وتابع الإعلامي أحمد موسى: "جماعة الاخوان الإرهابية يعتمدون مبدأ السمع والطاعة لأي مرشد يرأسهم".واكمل الإعلامي أحمد موسى: "لن يسمح احد لجماعة الإخوان الإرهابية بتخريب وهدم مصر".ولفت الأعلامي أحمد موسى: "لا مشكلةعند الاخواني في أن يرأسه أي مرشد حتى ولو كان قطة وما يهمه هو إعطاء البيعة إلى أي مرشد ولا يناقضه، والاخواني ضمن قطيع لا يتصرف من تلقاء نفسه ".