شاهد.. عايزين الجنسية.. أحمد موسى يكشف كواليس توسل الإخوان للقيادات في تركيا



قيادات جماعة الاخوان الإرهابية قيادات جماعة الاخوان الإرهابية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيادات جماعة الاخوان الإرهابية، التقوا بوزير خارجية تركيا ونائبه .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، " قيادات الإخوان عقدت اجتماعات مع وزير داخلية اردوغان من اجل تحقيق بعض الطلبات من تركيا وأولها الحصول على الجنسية التركية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا يرغبون في الحصول على تسهيلات من تركيا وبدء إجراءات سريعة للحصول على الإقامات الدائمة هناك، بالإضافة إلى الغاء شروط الحصول على اي اوراق من القنصلية المصرية في تركيا ".

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واستطرد الإعلامي أحمد موسى:" قيادات الإخوان طلبوا تشكيل لجنة اتصال دائمة تضم من الجانب التركي نائب وزير الداخلية التركي ومدير الجوازات التركي وبعض الرموز من تنظيم الإخوان ".