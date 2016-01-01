قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيادات جماعة الاخوان الإرهابية، التقوا بوزير خارجية تركيا ونائبه .
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، " قيادات الإخوان عقدت اجتماعات مع وزير داخلية اردوغان من اجل تحقيق بعض الطلبات من تركيا وأولها الحصول على الجنسية التركية ".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا يرغبون في الحصول على تسهيلات من تركيا وبدء إجراءات سريعة للحصول على الإقامات الدائمة هناك، بالإضافة إلى الغاء شروط الحصول على اي اوراق من القنصلية المصرية في تركيا ".
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التعليقات على شاهد.. عايزين الجنسية.. أحمد موسى يكشف كواليس توسل الإخوان للقيادات في تركيا
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