كشفت صحيفة "أحوال" التركية، اليوم السبت، عن القدرات التي اكتسبها الجيش اليوناني أثناء فترة التوتر القائمة بين تركيا واليونان في منطقة شرق المتوسط.
وقالت الصحيفة إن التدريبات والخبرة التي اكتسبتها البحرية اليونانية خلال الشهرين الماضيين تساوي 10 مرات تدريبات بارمينيون (المجموعة المسلحة التي جلبت استقلال أرمينيا عن تركيا)، أو بعبارة أخرى، فقد جمعت القوات اليونانية في الشهرين الماضيين خبرة ومعرفة 10 سنوات، مشيرة إلى أن هذا شيء في غاية الأهمية خاصة أن القيادة الحالية للبحرية اليونانية تركز على تحليل كل البيانات المتاحة وترسم الاستنتاجات حول كيفية التعامل مع التهديد التركي.
وذكرت الصحيفة أن هذا ينطبق أيضًا على المستوى السياسي لقيادة البلاد التي حصلت على فرصة للإشراف على العمليات المناسبة والتي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في المنطقة بسهولة. فهذه الأزمة كانت بمثابة "البروفة الأساسية" لأي تطورات مستقبلية، ولذلك فإن اليونان عليها شكر أردوغان لأن الأزمة كشفت ضعف القوات البحرية التركية بشكل لم يرى من قبل.
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التعليقات على صحيفة: إليك أسباب عدم قدرة الجيش التركي على الصمود أمام نظيره اليوناني
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