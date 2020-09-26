النفط يتجه لانخفاض أسبوعي مع تنامي مخاوف الطلب

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النفط يتجه لانخفاض أسبوعي مع تنامي مخاوف الطلب

نزلت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي، بسبب تنامي المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفض خام برنت أربعة سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات إلى 40.23 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب التراجع نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، ويمضي الخام الأميركي على مسار الانخفاض بنحو اثنين بالمئة. ويتجه الخامان القياسيان صوب تسجيل نزول شهري، سيكون الأول لبرنت في ستة أشهر.

وفي الولايات المتحدة، حيث أعلى معدل للوفيات من فيروس كورونا وأكبر استهلاك للنفط في العالم، ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي يتداعى ويدفع الطلب على الوقود للانخفاض.

وما زال الطلب على الوقود في الولايات المتحدة في حالة ركود، إذ تقيد الجائحة السفر. وانخفض متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع تسعة بالمئة عن مستواه قبل عام بحسب ما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وفي أجزاء أخرى من العالم، تبلغ الزيادات اليومية للإصابات بالفيروس مستوى قياسيا وتُفرض قيود جديدة، مما سيقيد على الأرجح السفر وطلب الوقود.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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