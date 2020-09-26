نزلت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعي، بسبب تنامي المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا.
وانخفض خام برنت أربعة سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات إلى 40.23 دولار للبرميل.
ويتجه برنت صوب التراجع نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، ويمضي الخام الأميركي على مسار الانخفاض بنحو اثنين بالمئة. ويتجه الخامان القياسيان صوب تسجيل نزول شهري، سيكون الأول لبرنت في ستة أشهر.
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التعليقات على النفط يتجه لانخفاض أسبوعي مع تنامي مخاوف الطلب
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