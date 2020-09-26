سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 مقابل الجنيه المصري
يرصد موضع «أموال الغد» قائمة تضم أحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 مقابل الجنيه المصري، حيث تتضمن سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.
السعر العالمي للدولار
سجل الدولار الأمريكي عالمياً خلال التعاملات الصباحية 15.77 جنيه.
أفضل سعر لبيع الدولار
يقدم مصرف أبوظبي الاسلامي أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.72 جنيه.
أفضل سعر لشراء الدولار
ويقدم بنك الاسكندرية أفضل سعر لشراء الدولار عند 15.80 جنيه.
سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى
وسجل الدولار 15.69 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
البنك الأهلى المصرى
بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.
بنك مصر
وسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و 15.80 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى cib
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
كما سجلت العملة الأمريكية 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية.
بنك أبو ظبى الإسلامى
وبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع.
بنك عوده
وسجل الدولار في بنك عوده خلال التعاملات الصباحية 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي
وسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
وسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني
وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.
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