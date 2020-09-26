

أسعار الخضروات اليوم.. أسعار الخضروات اليوم..

أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف فى سوق العبور للجملة تشهد استقرارا اليوم السبت 26-9-2020.



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع أصناف الخضروات تشهد استقرارا بفضل زيادة الإنتاج المحلى، موضحًا أن أسعار البطاطس 2 - 3.5 جنيه، والخيار البلدى تتراوح بين 3 - 5 جنيهات، والخيار الصوب 4 - 6 جنيهات.



وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الفاصوليا 11 - 17 جنيها، وأن أسعار الطماطم 1.5 - 2.5 جنيه، وسجل البصل 3.75 - 5.75 جنيه، والكوسة 5-8 جنيها، وسجلت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه 2 - 3 جنيهات.



وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إلى أن أسعار الفلفل الرومى البلدى 2 – 3.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب 3 – 5.5 جنيه، والفلفل الحامى 1.5 – 3 جنيهات، والبامية 12 – 18 جنيها، فيما تراوح سعر الثوم 20 – 30 جنيها.



جدير بالذكر أن الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة ، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية حتى 16 من شهر سبتمبر الجارى، حققت صادرات الخضر والفاكهة عن ما يزيد عن 4 ملايين و148 ألفا و723 طنا لجميع الأصناف المصدرة، وجارٍ الشحن للعديد من الأصناف فى الموسم الصيفى.



وأضاف "العطار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك تدفقا ملحوظا لجميع الصادرات الزراعية المصرية لجميع الأسواق العالمية، متابعا أن هناك زيادة ملحوظة في صادرات العنب والثوم و الفراولة والرومان و الفاصوليا في العام الحالي عن العام الماضي بنسب من 10 إلى 30% وجميع الشحنات التي تصدرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج ، مشير إلى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا .