لأول مرة .. التعليم: غرف عزل بجميع المدارس للتعامل مع حالات كورونا في العام الدراسي الجديد



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس والادارات التعليمية والمديريات ، شددت خلالها على أن تكون غرفة العزل الموجودة في كل مدرسة ، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب او العاملين بالمدرسة .



وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن يصاحب الطفل المشتبه في اصابته بكورونا او اي مرض معدي ، احد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص او ولي الامر او الاحالة للمستشفى.

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وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرف العزل بالمدارس .وقالت وزارة التربية والتعليم : عند تعذر ارتداء الحالة للكمامة اذا كانت تشكو من ضيق في التنفس ، يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوىوكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس الحكومية و الرسمة والخاصة و اليابانية و مدارس التعليم الفني بمختلف انواعها هو يوم 17 أكتوبر 2020.وقال وزير التربية والتعليم إن خبر تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، هو خبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة الشائعات التي تغرق وزارة التربية والتعليم بين الحين والآخر.وعلق وزير التربية والتعليم على انسياق الناس وراء الشائعات التي تستهدف اثارة الجدل حول الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 رغم كل التحذيرات ، قائلا: "الأزمة في من يقرأ الشائعة ويصدقها وليس فقط في من يصدر الشائعة".وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن أن يتم الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بدون اعلان ذلك رسميا للرأي العام ، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل العام الدراسي الجديد إذا صدر ستعلنه الدولة بشكل رسمي في بيان رسمي واضح للرأي العام.وقال: "طالما لم تعلن الدولة تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 ،، فلا يصح أن يصدق الناس أي كلام في هذا الصدد".بعد اعلان الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 .. هذه هي خطة حضور الطلاب في المدارس- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.- الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي.. سيتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، مثل: "منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المنصة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، كما سيتم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: "الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية".- الصف من الأول حتى الثالث الثانوي.. لن يتم طباعة كتب للطلاب وسيتم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت (تم توفير ما يقرب من 1.8 مليون جهاز تابلت)، وسيتم إتاحة عدد من الوسائل التعليمية الأساسية وهي "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg، منصة إدمودو Edmodo.org، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".كتب جديدة تقرر تدريسها بعد أن تم الاستقرار على الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021سيتم إضافة كتاب (القيم واحترام الأخر "معا نبني") بداية من الصف الثالث الابتدائي ، إلى جانب إضافة كتاب "بناء الشخصية الوطنية" للمرحلة الثانوية.