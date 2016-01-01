دعاء من 9 كلمات لإزالة الهم والكرب



دعاء من 9 كلمات دعاء من 9 كلمات

ما دعاء فك الكرب وإزالة الهم؟.. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.



وأجاب «عاشور» أنه إذا نزل القضاء فيجب أن نرضى بقضاء الله، ثم علينا أن نلجأ إلى الله بقول بعض الأدعية، ومن أحسن ما قاله سيدنا يونس «لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك الإكثار من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يكفى الشخص المهم يغفر الله به الذنب.



أدعية فك الكرب

قال الشيخ أحمد ترك، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن القرآن الكريم مليء بنماذج لأدعية فك الكرب، والتى وردت على ألسنة الأنبياء، لتدلنا على صيغ الدعاء.

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وأوضح ترك، أن الله سبحانه وتعالى دلنا في كتابه الكريم، بأمثلة لدعاء فك الكرب، جاءت على ألسنة الأنبياء ليعلمنا، مستدلًا بدعاء سيدنا يونس –عليه السلام- في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وبه نجاه الله سبحانه وتعالى من الغم.وتابع: ودعاء الرجل التابع لسيدنا موسى - عليه السلام-: وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ودعاء المؤمنين في عهد سيدنا النبي – عليه الصلاة والسلام-: وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وقالها سيدنا إبراهيم حين أُلقي في النار.الكرب والضّغوطاتيعتبر اللجوء الى الله من أهمّ الوسائل الّتي تريح القلب، وتصفّي الذّهن، وتعطي الإنسان الطاقة اللازمة للتحدّي ومقاومة الضغوط النفسية والاجتماعيّة.(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)، وتعتبر الاستعانة بالله بالصّبر والصّلاة والدعاء والرّجاء المستمرّين من أنجح الوسائل لتحقيق النّجاح والثّبات، ومواجهة التحدّيات. (الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).