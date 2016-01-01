في سبتمبر 2019 قدمت نيسان الجيل الثاني الجديد كليا من سيارتها جوك، حيث ظهر هذا الجيل بشكل أفضل بكثير من الجيل السابق، الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام الكثيرين بهذه السيارة التي تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر.
ومن ضمن المهتمين بهذه السيارة كان موقع CarGurus الإنجليزي، الذي قدم مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2020 من هذه السيارة، حيث اعتاد هذا الموقع الإنجليزي على تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من نيسان جوك وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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التعليقات على شاهد: تجربة قيادة لموديل 2020 من نيسان جوك بشكلها الجديد
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