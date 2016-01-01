شاهد..سيارة تشتعل بالنيران على طريق الهدا.. ورد فعل مؤلم من صاحبها



سيارة تشتعل بالنيران سيارة تشتعل بالنيران

انتشر مقطع فيديو مخيف على مواقع التواصل لسيارة اشتعلت فيها النيران على أحد الطرق الشهيرة المتجهة للطائف في السعودية.



وأثناء صعود السيارة طريق جبل «الهدا» عصر أمس، اشتعلت فيها النيران فجأة، لكن نجا صاحبها بأعجوبة ووقف يندب حظه ويصرخ قائلًا "حسبي الله ونعم الوكيل".



ورجح رواد مواقع التواصل أن يكون سبب احتراق السيارة هو حرارة الجو العالية، خاصة على طريق الهدا الشهير بحرارته الشديدة التي قد تدمر سيارة.

تظهر السيارة في الفيديو وقد تصاعدت منها ألسنة اللهب، مما عطل حركة المرور على الطريق وتكدست السيارات، فيما استطاعت العائلة التي كانت بداخلها النجاة، ويبدو أنهم سوريون.شدد رواد مواقع التواصل على ضرورة وجود طفاية حريق في كل سيارة، قال أحد المستخدمين: "لازززم من طفاية للسيارة لااازم …. يعني الدفاع المدني راح يجيك لموقعك بأي مكان في مدة 3 دقايق مثلا؟؟!! … الأفضل الاحتياط وتكون الطفاية معك ضروووووري".فيما نوه آخر إلى شدة الحرارة على طريق الهدا قائلًا: "لايبلانا … والله شبت من شدة حرارة الجو ….. السؤال : ليش الناس تصر على الطلوع مع الهدا في شدة حرارة الصيف ( طوالي تولع السيارات ) شفت كذا سيارة تحترق وأنا نازل امسكوا خط السيل أسهل وأزين".فيما أكد مستخدم آخر كلامه: "طريق الهدا الطالع يرهق الماتور ويحرق الكلتش والخط النازل يحرق قماش الفرامل طبعا هذا الكلام لمن رجله حارة عليهم".



