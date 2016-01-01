التعليم توضح ضوابط إصدار قرار غلق أي فصل أو مدرسة بسبب كورونا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنها أصدرت تعليمات لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة الالتزام باتباع كل الإجراءات والضوابط المنظمة لغلق المنشآت التعليمية (فصل- مدرسة - مجمع مدارس – مدارس محافظة) في حال انتشار فيروس كورونا المستجد فيها.



حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية، إن قرار غلق فصل دراسي يجب أن يكون قرارا مشتركا لكل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية.



وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن قرار غلق مدرسة يجب أن يكون قرارا مشتركا لكل من المديرية التعليمية والمديرية الصحية، وذلك وفقا للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

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وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص غرفة عزل مؤقت بكل مدرسة خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021 في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأرسلت وزارة التربية والتعليم تعليمات لجميع المدارس والإدارات التعليمية والمديريات، شددت خلالها على أن تكون غرفة العزل الموجودة في كل مدرسة، منفصلة عن العيادة المدرسية لتستخدم عند الاشتباه في إحدى الحالات بين الطلاب أو العاملين بالمدرسة.وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن يصاحب الطفل المشتبه في إصابته بكورونا أو أي مرض معدٍ، أحد المشرفين لحين حضور الطبيب المختص أو ولي الأمر أو الإحالة للمستشفى.وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة تطهير الأيدي وارتداء الكمامات لجميع المتواجدين في غرف العزل بالمدارس.وقالت وزارة التربية والتعليم: عند تعذر ارتداء الحالة للكمامة إذا كانت تشكو من ضيق في التنفس، يراعى المتعاملون معها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن مترين وعدم التواجد بالغرفة إلا للضرورة القصوى.وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس الحكومية والرسمة والخاصة و اليابانية ومدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها هو يوم 17 أكتوبر 2020.وقال وزير التربية والتعليم إن خبر تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، هو خبر لا أساس له من الصحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن سلسلة الشائعات التي تغرق وزارة التربية والتعليم بين الحين والآخر.وعلق وزير التربية والتعليم على انسياق الناس وراء الشائعات التي تستهدف إثارة الجدل حول الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 رغم كل التحذيرات، قائلا: "الأزمة في من يقرأ الشائعة ويصدقها وليس فقط في من يصدر الشائعة".وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا يمكن أن يتم الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بدون إعلان ذلك رسميا للرأي العام، مشيرًا إلى أن قرار تأجيل العام الدراسي الجديد إذا صدر ستعلنه الدولة بشكل رسمي في بيان رسمي واضح للرأي العام.وقال: "طالما لم تعلن الدولة تغيير الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021، فلا يصح أن يصدق الناس أي كلام في هذا الصدد".