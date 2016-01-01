

ناسا تخطط لإرسال أول بعثة فضائية إلى القمر منذ نصف قرن ناسا تخطط لإرسال أول بعثة فضائية إلى القمر منذ نصف قرن

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن نيتها إرسال بعثة فضائية إلى القمر، وذلك بعد حوالي نصف قرن من إرسال أول بعثة بشرية إليه.



ناسا تجهز لإطلاق بعثة فضائية جديدة إلى القمر

وبحسب ما ذكرته تقارير فلكية، فإن ناسا تخطط لإرسال رائدي فضاء إلى القمر (رجل وامرأة) للمرة الأولى منذ عام 1972، موضحة أن أهداف الرحلة الجديدة هي الكشف العلمي والمنافع الاقتصادية، وكذلك الإلهام للجيل الجديد من المستكشفين، وذلك وفقاً لما صرح به جيم بريدنشتاين مدير ناسا.



وتابعت التقارير أن الرحلة الفضائية المنتظرة ستحمل اسم أرتيمس، وستتم على 3 مراحل، ستتضمن الدوران حول القمر ومن ثم الهبوط في قطبه الجنوبي بحلول عام 2024، كما سيبقى فريق الرحلة لمدة أسبوع على سطح القمر.

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وأشارت إلى أن المشروع الضخم تبلغ تكلفته نحو 28 مليار دولار، حيث يتطلب موافقة مجلس الكونغرس الأمريكي عليه نظراً لميزانيته الهائلة.كما لفتت إلى أن شركة بلو أوريجين الفضائية، المملوكة لجيف بيزوس مالك شركة أمازون الأمريكية، تسعى للحصول على امتياز بناء المركبة التي ستتجه إلى القمر.ناسا تستعد لإرسال بعثة فضائية إلى الشمسوكانت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بإعداد بعثة فضائية جديدة تهدف لدراسة العواصف الشمسية وكيفية الحماية منها.ووفقاً لما ذكرته تقارير فلكية، فإن العلماء الأمريكيون قد وضعوا برنامج اسمه SunRISE من أجل دراسة كيفية تشكل العواصف الشمسية، وكيف يمكن حماية رواد الفضاء الذين سيزورون القمر والمريخ منها.وأعربت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان صادر عن مكتبها الصحفي عن سعادتها بإضافة بعثة جديدة إلى أسطولها الفضائي، لافتين إلى أنها ستساعدهم على استيضاح كيفية تأثير الشمس على الفضاء الكوني الذي يربط بين كواكب منظومتنا الشمسية.وصرحت رئيسة جمعية فيزياء الشمس الأمريكية، نيكي فوكس، بأن معرفة الطقس الفضائي وتأثير الشمس عليه يساعد في حماية رواد الفضاء وكذلك المركبات الفضائية من هذا التأثير.وأضافت أنه في 1 يوليو 2023 سيتم إطلاق 6 أقمار متناهية الصغر ستعمل كتلسكوب واحد مهمته هي رصد الشمس والعواصف التي تحدث عليها، مشيرة إلى أنهم تلقوا من الحكومة مبلغاً ضخماً بلغ 62.6 مليون دولار من أجل إنجاز هذا المشروع.كما ذكرت التقارير أن العلماء يستخدمون حالياً الأقمار الصناعية SunRISE لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد لمناطق الشمس التي في ظنهم هي مصدر حدوث الاضطرابات الفضائية والعواصف الشمسية.