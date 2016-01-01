

صدق أو لا تصدق| تلفاز قديم يؤدي إلى عطل الإنترنت في بريطانيا لمدة عام ونصف! صدق أو لا تصدق| تلفاز قديم يؤدي إلى عطل الإنترنت في بريطانيا لمدة عام ونصف!

تكررت شكوى سكان قرية نائية في مقاطعة ويلز البريطانية من تعطل خدمات الإنترنت طوال عام ونصف تقريبا دون معرفة السبب، إلى حين توصل الخبراء أن السبب جهاز تلفاز قديم في أحد منازل القرية!



وعانى الأهالي من سوء خدمة الإنترنت بصورة مستمرة يوميا، بدءا من الساعة 7 صباحا، حيث تتعرض الخدمة لانخفاض غير مبرر في السرعة وصولا إلى الانقطاع المستمر، على الرغم من عمل الخدمة بصورة جيدة طوال ساعات الليل.



وحاول مهندسو مقاطعة ويلز إصلاح تعطل الإنترنت المتكرر لفترة طويلة، حتى أنه تم استبدال جزء كبير من كابل الإنترنت المغذي للمنطقة، ولم يتوصلوا إلى سبب المشكلة، لذا تم الاستعانة بخبراء من مناطق أخرى بالمملكة المتحدة.

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وحدد الخبراء الجدد وجود ضوضاء كهربية تؤثر على الإنترنت في نطاق القرية، بدءا من الساعة 7 صباحا يوميا، ما يؤثر على جودة خدمات الإنترنت في نطاقها، وقد تمكن الخبراء، باستخدام جهاز تحليل طيف الموجات، من تحديد مصدر ومكان الضوضاء الكهربية، والذي تبين أنه جهاز تلفاز قديم، يقوم أصحابه بتشغيله يوميا في الساعة 7 صباحا، وقد تم حل المشكلة نهائيا بعد موافقة السكان على عدم استخدام الجهاز مرة أخرى.ويقول الخبراء أن المجال المغناطيسي للتلفاز القديم، كما أجهزة المايكروويف وكاميرات المراقبة، يمكنه أن يؤثر على جودة الاتصال بالإنترنت.