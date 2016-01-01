تكررت شكوى سكان قرية نائية في مقاطعة ويلز البريطانية من تعطل خدمات الإنترنت طوال عام ونصف تقريبا دون معرفة السبب، إلى حين توصل الخبراء أن السبب جهاز تلفاز قديم في أحد منازل القرية!
وعانى الأهالي من سوء خدمة الإنترنت بصورة مستمرة يوميا، بدءا من الساعة 7 صباحا، حيث تتعرض الخدمة لانخفاض غير مبرر في السرعة وصولا إلى الانقطاع المستمر، على الرغم من عمل الخدمة بصورة جيدة طوال ساعات الليل.
وحاول مهندسو مقاطعة ويلز إصلاح تعطل الإنترنت المتكرر لفترة طويلة، حتى أنه تم استبدال جزء كبير من كابل الإنترنت المغذي للمنطقة، ولم يتوصلوا إلى سبب المشكلة، لذا تم الاستعانة بخبراء من مناطق أخرى بالمملكة المتحدة.
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التعليقات على صدق أو لا تصدق| تلفاز قديم يؤدي إلى عطل الإنترنت في بريطانيا لمدة عام ونصف!
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