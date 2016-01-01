

أمازون تطلق خدمة بث الألعاب “لونا” لمنافسة جوجل أمازون تطلق خدمة بث الألعاب “لونا” لمنافسة جوجل

أطلقت شركة أمازون Amazon خدمة بث الألعاب السحابية “لونا” Luna، والموجهة لأجهزة “فاير تي في” Fire TV وأجهزة “فاير تي في ستيك” Fire TV Stick وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والحواسيب المحمولة والأجهزة الذكية المحمولة



وتمثل الخدمة الجديدة من أمازون منافسا محتملا لخدمة جوجل ستاديا Stadia، والتي تسمح للمستخدمين بلعب الألعاب عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيلها وتثبيتها، ودون الحاجة إلى جهاز بمواصفات قوية.



وبحسب أمازون، توفر “لونا” Luna العديد من القنوات، التي يمكن الاشتراك فيها للوصول إلى محتوى متنوع ومميز، بما فيها قناة “لونا بلس” Luna+، التي تقدم ألعابا بدقة 1080p بمعدل 60 إطارا في الثانية، والتي ستدعم دقة 4K في وقت لاحق، كما يمكن للمستخدمين اللعب بجهازين معا، مقابل اشتراك بـ6 دولارات شهريا.

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كما يوجد قناة لشركة الألعاب Ubisoft على منصة “لونا” الجديدة، والتي تقدم ألعاب Ubisoft، ومنها Assassins Creed Valhalla وFar Cry 6 وغيرها، كما يمكن لمشتركي قناة “لونا بلس” Luna+ الوصول إلى خدمة بث الألعاب المملوكة لأمازون “تويتش” Twitch.ويتحكم المستخدمون في ألعابهم على منصة “لونا” Luna عبر لوحة المفاتيح والفأرة وأذرع التحكم العاملة بالبلوتوث، إلى جانب ذراع التحكم “لونا كونترولر” Luna Controller، التي تصدرها أمازون خصيصا لمنصتها الجديدة، والتي تتصل مباشرة بالسحابة عبر شبكات الواي فاي، وسعرها 50 دولارا.يذكر أن خدمة بث الألعاب من أمازون “لونا” Luna متاحة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم تكشف أمازون عن موعد طرح الخدمة في الأسواق العالمية.