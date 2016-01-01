أمازون تطلق خدمة بث الألعاب “لونا” لمنافسة جوجل

أطلقت شركة أمازون Amazon خدمة بث الألعاب السحابية “لونا” Luna، والموجهة لأجهزة “فاير تي في” Fire TV وأجهزة “فاير تي في ستيك” Fire TV Stick وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والحواسيب المحمولة والأجهزة الذكية المحمولة
وتمثل الخدمة الجديدة من أمازون منافسا محتملا لخدمة جوجل ستاديا Stadia، والتي تسمح للمستخدمين بلعب الألعاب عبر الإنترنت دون الحاجة إلى تنزيلها وتثبيتها، ودون الحاجة إلى جهاز بمواصفات قوية.
وبحسب أمازون، توفر “لونا” Luna العديد من القنوات، التي يمكن الاشتراك فيها للوصول إلى محتوى متنوع ومميز، بما فيها قناة “لونا بلس” Luna+، التي تقدم ألعابا بدقة 1080p بمعدل 60 إطارا في الثانية، والتي ستدعم دقة 4K في وقت لاحق، كما يمكن للمستخدمين اللعب بجهازين معا، مقابل اشتراك بـ6 دولارات شهريا.
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