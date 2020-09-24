

يضعف القدرة الجنسية لدى الرجال .. أضرار صادمة للعرقسوس لم تعرفها من قبل يضعف القدرة الجنسية لدى الرجال .. أضرار صادمة للعرقسوس لم تعرفها من قبل

العرقسوس هو أحد النباتات المُعمّرة التي تتبع للفصيلة البقولية، وتحمل زهوراً أرجوانية وبيضاء اللون، ويعود أصلهُ إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ووسط وجنوب غرب آسيا، حيث يتم زراعته بشكلٍ واسع لاستخراج جذوره التي تنمو على عمق 1.2 متر، والتي تتصف بأنها معمّرة دائرية وطويلة الشكل، وتمتاز بقوامها القوي ذو اللونٍ الرماديّ من الخارج والأصفر من الداخل، فضلاً عن مذاقها الحلو.



ويتوفر نبات العرقسوس بعدة أشكال في الأسواق مثل الأقراص القابلة للمضغ، والكبسولات، والمُستخلصات، والشاي، والصبغات، ومسحوق الجذور، حيث تشتهر بمذاقها اللذيذ الذي يجعلها محبوبة بشدة في عالم الحلويات والمشروبات، وبالأخص في شهر رمضان، فهو يعتبر من المشروبات الأساسية التي يحرص الكثير على وجوده على وجبة الإفطار كأحد أنواع العصائر إلى جانب البلح والسوبيا.



العرقسوس سلاح ذو حدين

من ناحية أخرى، فإن العرقسوس سلاح ذو حدين، حيث أنه بالرغم من فوائده الصحية المتعددة ومساعدته في علاج كثير من الأمراض مثل الملاريا، هشاشة العظام، اضطرابات الكبد، التسمم، انقطاع الدورة الشهرية، وغيرها من الأمراض، إلا أنه يتسبب في حدوث بعض المضاعفات والأضرار الخطيرة عند تناوله بكميات كبيرة، لذا يجب الحذر منه.

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أضرار تناول العرقسوسوفي هذا الصدد، نستعرض إليكم أخطر أضرار العرقسوس الصحية وأعراض على الجسم التي لم تعرفها من قبل، وفقًا لما ذكره موقع هيلث لاين الطبي، والتي جاءت على النحو التالي:-1-الحمل والرضاعة الطبيعيةتتسبب كمية قليلة من تناول العرقسوس في الولادة المبكرة للحامل أو الإجهاض، ومن المفضل أيضاً عدم تناول العرقسوس أثناء فترة الرضاعة.2-أمراض القلبيتسبب العرقسوس في تخزين الماء وذلك يؤدى إلى فشل القلب ويزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب لذلك لا يمكن تناول العرقسوس في حالة الإصابة بأمراض القلب.3-سرطان الرحم،سرطان المبيض، سرطان الثدييعتبر العرقسوس من المشروبات التى تتساوى مع هرمون الاستروجين في الجسم لذلك ففى حالة الإصابة بأى مرض نتيجة هرمون الاستروجين يجب التوقف عن تناول العرقسوس.4-ارتفاع ضغط الدميعمل تناول العرقسوس على رفع ضغط الدم بشكل كبير لذلك لا يجب على مرضى الضغط المرتفع تناول العرقسوس، إذ إنّ ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى ظهور الأعراض والمُضاعفات الآتية: "تورّم الجسم بسبب احتباس السوائل، الشعور بالصداع، الخمول، الإصابة بفشل القلب أو توقف القلب".5-المشاكل الجنسية عند الرجاليتسبب تناول العرقسوس في الإصابة بضعف القدرة الجنسية لدي6-التوتر الزائديسبب العرقسوس انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم لذلك يجب تجنب العرقسوس في حالة الإصابة بفرط في التوتر.7-أمراض الكلىمن الضروري على مريض الكلى عدم تناول العرقسوس لأنه يسبب بعض المخاطر.8-يضرر صحة الطفللوحظ تكرر زيارة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات المستشفى بسبب ارتفاع ضغط الدم لديهم إثر تناول الكثير من العرقسوس، الموجود في العديد من المنتجات الحديثة والحلويات المصنعة.9-احتباس السوائلوفقًا لبعض الدراسات، فإن تناول كمية كبيرة من جذر العرقسوس في فترة أسبوعين أدى الى احتباس السوائل ومشاكل في الأيض لدى العديد من الأشخاص.10-نقص البوتاسيومتناول الكثير من العرقسوس المستخرج من الجذر يمكن أن يؤدي إلى مستويات منخفضة من البوتاسيوم في الجسم، مما يسبب ضعف العضلات الناتج عن نقص بوتاسيوم الدم.11-المُصابون بحالاتٍ حساسةٍ للهرموناتمثل سرطان الثدي، أو سرطان الرحم، أو سرطان المبيض، أو الورم الليفيّ الرحميّ، إذ إنّ العرقسوس قد يعمل كالإستروجين في الجسم كما ذُكر سابقاً، ممّا قد يزيد من سوء هذه الحالات الحساسة للهرمونات كهرمون الإستروجين، لذلك يُنصح بتجنب عرق السوس في هذه الحالات الصحية.12- المُصابون بانخفاض مستويات البوتاسيوم في الدمفكما ذُكر سابقاً فإنّ تناول العرقسوس يقلّل من مستويات البوتاسيوم في الجسم، لذا يُنصح بتجنُّب تناوله في حال كانت مستويات البوتاسيوم في الجسم منخفضة.13-الأشخاص الذين سيخضعون لعملياتٍ جراحيةمن المحتمل أن يُعيق تناول العرقسوس القدرة على التحكم بضغط الدم أثناء وبعد العمليات الجراحية، لذلك يُنصح بتجنب تناوله قبل أسبوعين على الأقل من الخضوع لأيّ عملية جراحية.