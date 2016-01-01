لماذا ترجى الرئيس الأمريكى الزعيم جمال عبد الناصر؟ اِعرف التفاصيل

كشفت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن الحوار الذى دار بينها وبين نيلسون مانديلا، المناهض الجنوب أفريقي بشأن حديثه عن والدها.
وأضافت "عبد الناصر "خلال حوارها مع الإعلامى مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن نيلسون مانديلا أخبرها أنه كان مسجونا خلال تأميم الزعيم جمال عبد الناصر لقناة السويس وأنه قال فى قرارة نفسه:" طالما الرئيس عبد الناصر أمم القناة ستحرر البلاد الافريقية".
وقالت ابنة جمال عبد الناصر أن والدها كان قدوة ونموذجا لحركات التحرر فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، معقبة:" أن سفير أمريكى، نقل له رسالة رجاء من رئيسها للرئيس عبد الناصر بشأن تأثير ما فعله فى مصر على نشاط حركات التحرر في أمريكا اللاتينية".
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