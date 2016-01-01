

تجربة ومراجعة نيسان جوك الجديدة تجربة ومراجعة نيسان جوك الجديدة

انتهينا الأسبوع الماضي من تجربة سيارة نيسان الجديدة في السوق المصري نيسان جوك بعد فترة معايشة وتجربة لمدة أسبوع في مختلف الطرق ومختلف أنماط القيادة.



أصبحت سيارة نيسان جوك الجديدة في جيلها الثاني أكثر نضوجا بعد جيلها الأول الذي قد نتفق أو نختلف على شكله، إلا أنه قد قدم مع ظهوره، مطلع العقد الماضي، تصميما ثوريا جديداً عزز من تفرد جوك في فئتها لفترة ليست بقصيرة حتى تخطت مبيعات الجيل الأول من سيارة نيسان جوك حاجز المليون سيارة بمختلف أسواق السيارات حول العالم حتى أحتلت المرتبة الثانية في مبيعات سيارات نيسان اليابانية في أوربا بعد سيارة نيسان قاشقاي.



التصميم الداخلي والخارجي

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تجربة ومراجعة نيسان جوك الجديدةحصل الجيل الثاني من نيسان جوك، الذي يتم تصنيعه بمصانع نيسان بالمملكة المتحدة، على تصميم جديد كليا أكثر نضجاً من تصميم الجيل الأول، ويغلب عليه الطابع الرياضي الذي يعززه شبكة التهوية الأمامية العملاقة للسيارة بتصميم V-Motion الذي يُميز واجهات سيارات نيسان حالياً ومصابيح الإضاءة العلوية الأمامية المسحوبة للخلف مع تصميم النصف الخلفي للسيارة الذي يوحي بأنها كوبيه ثنائية الأبواب والجنوط الرياضي الكبير قياس 19 بوصىة.أما بالنسبة لمقصورة الركاب، فتم استخدام خامات من الجلد والأقمشة الفاخرة في تجهيز السيارة مع تكوينات من عدة ألوان اختيارية تشمل المقاعد والسقف والتابلوه مع استمرار وجود بعض الأجزاء من البلاستيك في الأبواب وأجزاء من التابلوه. وتم تجهيز السيارة بشاشة كبيرة قياس 8 بوصة تعمل باللمس تدعم أنظمة Android Auto و Apple CarPlay لتوصيل الهاتف المحمول ونظام وسائط متعددة بالإضافة إلى نظام صوتي متميز من شركة Bose مزود بثمان سماعات، بما في ذلك سماعات بمساند الرأس بالمقعدين الأماميين.تجربة ومراجعة نيسان جوك الجديدةزادت أبعاد الجيل الثاني من نيسان جوك بالمقارنة مع جيلها الأول فقد حصلت جوك الجديدة على صالون داخلي أكثر اتساعاً، ويبلغ طول السيارة الجديدة 4.21 متر، وعرضها 1.8 متر، وارتفاعها 1.595 متر، مع طول قاعدة العجلات والذي يبلغ 2.636 متر. فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة بالسيارة 422 لتر.الأداءتنتمي سيارة نيسان جوك إلى فئة السيارات الكروس أوفر المدمجة التي يزداد الطلب عليها (إلى جانب فئات SUV) بشكل مضطرد خلال السنوات السابقة بمختلف الأسواق لما توفره تلك الفئات من المرونة في الاستخدام.تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي ويتوفر الجيل الثاني من نيسان جوك بمحرك واحد فقط DIG-T ثلاثي الأسطوانات سعة واحد لتر مزود بشاحن توربيني يُمكن هذا المحرك الصغير في الحجم والسعة من إخراج قوة حصانيه تصل إلى 117 حصان عند وصول عدد دورات المحرك إلى 5250 دورة في الدقيقة إلى جانب عزم دوران يُقدر بـ 200 نيوتن / متر عند وصول عدد دورات المحرك بين 1750 إلى 3750 دورة في الدقيقة. يتصل محرك السيارة بناقل حركة DCT أوتوماتيكي سباعي السرعات مزود بقابض مزدوج بخلاف نواقل الحركة الأوتوماتيكية CVT شائعة الاستخدام في العديد من طرازات نيسان الأخرى. وفقاً لتقارير نيسان فيمكن للسيارة الوصول من الثبات وحتى سرعة 100 كيلو متر في غضون 11.1 ثانية ولكن فعلياً تجاربنا نتجت عن 12.4 ثانية (ناتج عن متوسط عدد التجارب).على ضوء تجربتنا فمحرك السيارة الصغير في الحجم وفي السعة لن يُشعرك بضعف في الأداء فهو قادر على تقديم أداء مشابه لأداء محرك الجيل السابق وعند عدد دورات أقل للمحرك مع زيادة ملحوظة في العزم. ولكن يتميز المحرك فعلا في تقديم أداء متوازن وتوفير رائع للوقود وخصوصا عند استخدام الوضع Eco الذي ينعكس أثره بشكل مباشر على أداء السيارة فتنقل السيارة إلى الغيار الأعلى أثناء السير عند عدد دورات أقل للمحرك وهو ما يؤثر كذلك على صوت المحرك الذي ينخفض صوته بشكل ملحوظ عند استخدام وضع Eco. أما ناقل الحركة الأوتوماتيكي فيتميز بالسلاسة في الاستخدام ويمكن التحكم فيه يدويا من خلال ناقلي السرعات (+) و (-) خلف عجلة القيادة.الراحة والثبات ونظام التعليقنيسان جوك الجديدة متماسكة بشكل ملحوظ على الطريق وتعطيك شعور بالأمان عند الانتقال من حارة مرورية إلى الأخرى أو عند المناورة بين السيارات بسرعات عالية على الطريق بالرغم من أرتفاع السيارة وقد يعود ذلك إلى نظام تعليق السيارة (مزودة بنظام ماكفرستون أمامي وتورشن بيم خلفي) بالإضافة إلى الأنظمو الإلكترونية المزودة بالسيارة مثل نظام الثبات الإلكتروني ESP والذي تُطلق عليه شركة نيسان في سياراتها اسم الاتزان الإلكتروني أو VDC وحجم إطاراتها الذي يبلغ 19 بوصة (فئتي Tekna و Tekna Perso فقط ولا ينطبق على الفئة الأولى Accenta ذات الإطارات قياس 17 بوصة ( الذي يعطي السيارة تماسكا على الطريق، ولكن… ارتفاع جدار الإطارات قليل جدا فتأتي الإطارات بقياس 19/225/45 وهو ما يعكس للمقصورة الاهتزازات الناتجة عن الحفر بالطرق سيئة التمهيد بالإضافة إلى المطبات الصناعية إلى جانب أنه معرض للتلف أسرع والتغيير وبالتالي مصاريف تشغيل أكثر فبالرغم من الشكل الجمالي والرونق الخاص والطابع الرياضي المميز الذي يُضفيه للسيارة، إلا أنه إذا كنت تسلك طرق سيئة التمهيد بشكل مستمر فالأفضل استخدام القياس الأصغر للجنوط والإطارات (مثل المتوفر في الفئة Accemta قياس 17 بوصة).وأخيرا على ضوء التجربة، فسيارة نيسان جوك الجديدة سيارة فريدة ومتميزة ولكنها ليست لهواة الأداء الرياضي القوي والتسارع المفاجئ العنيف، لكنها تبرز في مخاطبه الشباب والأسر الصغيرة، التي ترغب في الحصول على سيارة ذات تصميم متفرد مع تقديم أداء متوازن واقتصادي في استهلاك الوقود ومجهزة بالعديد من تجهيزات الراحة والرفاهية وتوفر مستوى راقي من تجهيزات الأمان بشكل أساسي بمختلف فئاتها.وفيما يلي قائمة تجهيزات السيارة :تقنيات الأمن والسلامةتحتوي نيسان جوك على العديد من سبل الأمان السلامة التي حصلت على أعلى تقييم من البرنامج الأوروبيEURO NCAP لتقييم السيارات الجديدة، وتتضمن تقنيات الأمان في السيارة الهيكل المتطور القوي المزود بدعامات في الأماكن الرئيسية من الهيكل بالإضافة إلى نظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وخاصية High Beam Assist والتي تزيد من الإضاءة عند الحاجة لذلك.فئات و أسعار نيسان جوك الجديدةتتوافر نيسان جوك الجديدة في السوق المصري بثلاثة فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولى هي نيسان جوك أسنتا Accenta التي تأتي مزودة بمصابيح ضبابية أمامية LED، وخاصية Cruise Control لتثبيت السرعة، ومجهزة بنواقل سرعة خلف المقود Paddle shifters لناقل الحركة شبه التلقائي، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وتكيف هواء يدوي وحساسات خلفية للركن، وزجاج مُعتم، بالإضافة إلى شاشة لمس مميزة مقاس 8 بوصة.أما بالنسبة لوسائل الأمن والسلامة، فتحتوي نيسان جوك أسنتا Accenta على نظام فرامل ABS الذي يعمل على منع السيارة من الانزلاق ونظام EBD الذي يعمل على توزيع الفرامل على عجلات السيارة بشكل متساوي مما يحافظ على ثبات السيارة، بالإضافة إلى تقنية VDC والتي تسهم في التحكم الديناميكي في السيارة، وستة وسائد هوائية لحماية قائد السيارة وكل الركاب. وهي متوفرة بسعر 348500 جنية.بالنسبة للفئة الثانية من السيارة نيسان جوك الجديدة، وهي نيسان جوك تكنا Tekna، وعلاوة على كل المميزات السابقة، فهي تحتوي على مرايات قابلة للطي ومساحات تحتوي على حساسات للأمطار، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وفرامل انتظار أوتوماتيكية، وفتح السيارة بدون الحاجة لاستخدام مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية كبيرة مقاس 19 بوصة، ونظام صوتي BOSE مع 8 سماعات، وكراسي من الجلد. وهي متوفرة بسعر 372500 جنية.وتوجد كذلك الفئة الثالثة من نيسان جوك الجديدة، وهي تيكنا بيرسو Tekna Perso والتي تتميز بصالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية. وهي متوفرة بسعر 379500 جنية.