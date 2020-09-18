

فأر يحصد ميدالية ذهبية لمهارته في كشف الألغام فأر يحصد ميدالية ذهبية لمهارته في كشف الألغام

حصد فأر أفريقي عملاق ميدالية ذهبية مرموقة لعمله في الكشف عن الألغام الأرضية.



واكتشف الفأر ماجاوا 39 لغما أرضيا و28 ذخيرة غير منفجرة في حياته المهنية، ومنحته الجمعية البيطرية الخيرية في المملكة المتحدة، "PDSA"، ميداليتها الذهبية "لتفانيه في العمل لإنقاذ الأرواح، في موقع وإزالة الألغام الأرضية الفتاكة في كمبوديا"، حيث يُعتقد أن هناك ما يصل إلى 6 ملايين لغم أرضي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وتم تدريب القوارض البالغة من العمر 7 سنوات من قبل منظمة أورو "Apopo" الخيرية المسجلة في بلجيكا، ومقرها تنزانيا والتي تقوم بتربية الحيوانات والمعروفة باسم "هيرو آرت" للكشف عن الألغام الأرضية والسل منذ التسعينيات، ثم يتم اعتماد الحيوانات بعد عام من التدريب.

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وقال كريستوف كوكس الرئيس التنفيذي لأبوبو لوكالة الأنباء "برس أسوسييشن": "الحصول على هذه الميدالية شرف لنا حقًا، لكنها أيضًا كبيرة بالنسبة لشعب كمبوديا، وجميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من الألغام الأرضية". وقامت اللجنة ببث حفل توزيع جوائز ماجوا على موقعها الإلكتروني.ولد ماجاوا ونشأ في تنزانيا، وهو صغير وخفيف بدرجة كافية بحيث لا تنفجر المناجم إذا مر عليها، كما أنه قادر على البحث في ملعب بحجم ملعب التنس في 20 دقيقة فقط.ويتم تدريب الفئران على اكتشاف مركب كيميائي في المتفجرات، وتتجاهل المعادن وتكون قادرة على العثور على الألغام بشكل أسرع، وبمجرد العثور على المتفجرات، تقوم بخدش الجزء العلوي منها لتحذير الناس.ويعتقد أنه تم زرع ما يصل إلى 6 ملايين لغم أرضي في كمبوديا، وفقًا لمنظمة HALO Trust غير الحكومية لإزالة الألغام، من عام 1979 حتى الوقت الحاضر.