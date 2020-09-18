حصد فأر أفريقي عملاق ميدالية ذهبية مرموقة لعمله في الكشف عن الألغام الأرضية.
واكتشف الفأر ماجاوا 39 لغما أرضيا و28 ذخيرة غير منفجرة في حياته المهنية، ومنحته الجمعية البيطرية الخيرية في المملكة المتحدة، "PDSA"، ميداليتها الذهبية "لتفانيه في العمل لإنقاذ الأرواح، في موقع وإزالة الألغام الأرضية الفتاكة في كمبوديا"، حيث يُعتقد أن هناك ما يصل إلى 6 ملايين لغم أرضي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتم تدريب القوارض البالغة من العمر 7 سنوات من قبل منظمة أورو "Apopo" الخيرية المسجلة في بلجيكا، ومقرها تنزانيا والتي تقوم بتربية الحيوانات والمعروفة باسم "هيرو آرت" للكشف عن الألغام الأرضية والسل منذ التسعينيات، ثم يتم اعتماد الحيوانات بعد عام من التدريب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فأر يحصد ميدالية ذهبية لمهارته في كشف الألغام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق