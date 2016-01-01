

"على قد الإيد".. 8 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 16 ألف جنيه "على قد الإيد".. 8 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 16 ألف جنيه

يبحث قطاع من زبائن سوق السيارات المستعملة عن الموديلات الأقل سعرًا، والتي تتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية، ذلك دون النظر إلى سنة صنع السيارة أو ما توفره من وسائل راحة وأمان.



وتبقى دائمًا بعض الاختيارات التي تكون في متناول المشترين حتى ولو لم تحقق كل رغباتهم ومتطلباتهم التي أرادوا أن يجدونها في سيارة المستقبل.



ويرصد التقرير التالي أبرز 5 سيارات مستعملة، مطروحة بأسواق البيع والشراء الإلكترونية، بأسعار تبدأ من 16 ألف جنيه.

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ويمكنك من خلال الصفحات التالية التعرف على أسعار و مواصفات السيارات التي لا تتجاوز 75 ألف جنيه:رينو كليورينو كليوتتوفر رينو كليو هاتشباك الصغيرة موديل 1994 في أسواق بيع المستعمل بأسعار تبدأ من 34 ألف جنيه وتصل إلى 45 ألف جنيه.فيات 128فيات 128سيارة فيات 128 موديل 1979 متوفرة في سوق المستعمل بمتوسط أسعار يتراوح بين 16 و22 ألف جنيه.ويحدد السعر النهائي للشراء الحالة العامة للسيارة والكماليات المزودة بها من قبل المالك السابق.تويوتا كورولاتويوتا كورولاويتراوح سعر تويوتا كورولا طراز 1991 ضمن الفئة السعرية التي تتراوح بين 60 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه، ويحدد سعر السيارة الحالة الفنية والكماليات.كرايسلر نيونكرايسلر نيونتعد السيارة أمريكية الصنع تتصدر قائمة السيارات الأمريكية الصنع التي صدرت في العصر الحديث ، خاصة وأنها تتفوق على بعض الصناعات الأمريكية الأخرى مثل ” فورد ” و ” شيفرولية ” في بعض الخصائص والمميزات.تمتلك كرايسلر نيون محرك قوي 2000 سي سي مع خاصية الحقن الالكتروني للوقود ” انجيكشن ” لتنظيم استهلاك الوقود، كما أنها تأتى بصالون رياضي ومقصورة قيادة بنفس مذاق السيارة الكوبيه وعدد من الكماليات أبرزها مكيف هواء، زجاج كهربائي.تتوافر السيارة الأمريكية، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، في سوق المستعمل بأسعار مناسبة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه.هيونداي إكسيلهيونداي إكسيلتعتبر هيونداي إكسيل بموديلاتها المختلفة من السيارات التي لاقت رواجًا وانتشارًا كبيرين في السوق المصري خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.ويبلغ متوسط أسعار موديل 1997 المزود بناقل حركة أوتوماتيك، من 55 إلى 75 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحالتها الفنية والكماليات المزودة بها.بيجو 405بيجو 405تعد بيجو 405 الهاتشباك من الخيارات الجيدة للباحثين عن سيارة صغيرة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.والسيارة الفرنسية مزودة بالعديد من التجهيزات والكماليات أبرزها النوافذ الكهربائية.ويبلغ متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل بين 60 و70 ألف جنيه.فورد فييستافورد فيستاتتراوح أسعار السيارة فورد فييستا حتى طراز 2000 في سوق المستعمل بين 40 و50 ألف جنيه، وتتميز فييستا بعدد كبير من الكماليات مقابل السعر ولعل أبرزها سنتر لوك باور ستيرنج، زجاج كهربائي، تكييف، وأبرز ما يعيب السيارة هو صعوبة إعادة البيع، وعدم انتشار قطع غيارها.ستروين AXستروين AXالسيارة الفرنسية الهاتش باك بأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه تقريباً، وتصل إلي 50 ألف جنيه، ويتحكم في سعر السيارة حالتها الفنية وعدد الكيلو مترات المسجلة، وتوجد بعض السيارات من AX مزودة بتكييف هواء، ويعب السيارة ندرة قطع الغيار.