

تريد التخلص من "الكرش؟".. اعرف هذه الأساطير الخرافية أولا حول دهون البطن تريد التخلص من "الكرش؟".. اعرف هذه الأساطير الخرافية أولا حول دهون البطن

إذا كان التغلب على دهون البطن أمرًا سهلاً، فسنبدو جميعًا مثل عارضات الأزياء، لكن هذا لا يعني أن عضلات البطن المسطحة بعيدة المنال؛ بل يتطلب فقط خطة شاملة.



ولمكافحة الدهون، تحتاج إلى تقليل الالتهاب، والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وتجنب الأطعمة التي قد تكون لديك حساسية لها، وتنظيم الهرمونات التي تعزز تخزين الدهون، وتضمن أنك تستهلك العناصر الغذائية المفيدة وامتصاصها.



قد يبدو الأمر صعب المنال، ولا يساعد عندما تسمع أيضًا معلومات متضاربة. لهذا السبب أورد موقع "eatthis" أساطير دهون البطن التي قد تمنعك من الجسد الذي تريده، وهي كالتالي:

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1- الخرافة: المكسرات "بتخن"الحقيقة: اكتسبت المكسرات سمعة سيئة بسبب محتواها الكلي من الدهون، لكن علم التغذية يشير إلى أن جودة - وليس كمية - الدهون هي الأهم لصحتنا.والمكسرات الأطعمة التي تحتوي على دهون مفيدة لك، وقد تساعدك على الشعور بالشبع لأن قشور بقايا الطعام قد توفر إشارة بصرية للأجزاء، ما قد يساعد في الحد من تناولها.2- الخرافة: تجنب الأطعمة الدهنية يؤدي إلى فقدان دهون البطنالحقيقة: إن استهلاك كمية جيدة من الدهون الصحية هو مفتاح فقدان الوزن، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو تعزز طول العمر وتوهج البشرة والشعر والأظافر، وتحارب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري عن طريق الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم.3- الخرافة: تمارين فقطالحقيقة: لن يمنحك أي قدر من تمارين عضلات البطن إذا كان لديك طبقات من الدهون تغطي بطنك.يجب أن تركز على نظامك الغذائي أولاً، وبعدها سوف تساعد التمارين الرياضية فقط في تطوير العضلات نفسها.إن تناول نظام غذائي نظيف ومتوازن سيساعد في إنقاص الدهون حول عضلات البطن ويساعدها على الظهور.4- الخرافة: يولد بعض الناس ولديهم دهون في البطنالحقيقة: هناك المواقع يتم تخزين الدهون بها بفضل الجينات، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك زيادة الوزن في تلك المناطق.على سبيل المثال، يميل الشخص الذي على شكل تفاحة إلى تخزين المزيد من الدهون في منطقة البطن ، ولكن إذا اتبع نظامًا غذائيًا سليمًا وممارسة التمارين الرياضية، فيمكنه منع زيادة الوزن.5- الخرافة: زيوت البذور صحية دائمًاالحقيقة: يمكن أن تجعل كلمة "بذرة" شيئًا ما يبدو صحيًا تلقائيًا، ولكن هذا ليس هو الحال عندما يتعلق الأمر بزيوت معينة.زيت البذور المعالج والصناعي، مثل الذرة وبذور القطن وزيت فول الصويا وزيت الفول السوداني يمكن أن يؤثر سلبًا على نسبة أوميجا 3 إلى دهون أوميجا 6، ما يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن، والذي يساهم في مقاومة فقدان الوزن.6- الخرافة: المنتجات المعبأة قليلة الدسم مفيدة لكالحقيقة: أنت في الواقع بحاجة لتناول بعض الدهون. تحفز الدهون الشعور بالشبع لمنعك من الإفراط في تناول الطعام، وتثبّت نسبة السكر في الدم/ ما يمنع الأنسولين المخزن للدهون من الارتفاع، وتسمح لك بامتصاص العناصر الغذائية الهامة التي تذوب في الدهون مثل الفيتامينات A و D و E و K.من المهم أيضًا ملاحظة أنه عندما يقوم مصنعو المواد الغذائية بإخراج الدهون، فإنهم بحاجة إلى تعويض فقدان النكهة. يفعلون ذلك غالبًا عن طريق إضافة كميات وفيرة من الملح أو السكر أو كليهما.7- الخرافة: الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم مفيدة لكالحقيقة: يوصي بعض الخبراء بالابتعاد عن منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم.ما لم يكن حليبك عضويًا ويأتي من أبقار تُربى في المراعي/ تتغذى على العشب، فمن المحتمل أن يعطي [المنتجون] هرمونات النمو الاصطناعية، والمنشطات، والمضادات الحيوية، والذرة المعدلة وراثيًا لتلك الحيوانات لزيادة الوزن بشكل كبير. أيضًا، عندما يتم تعقيمها، تفقد العديد من العناصر الغذائية المفيدة والإنزيمات التي تساعد على الهضم.8- الخرافة: الكافيين يعزز فقدان الوزنالحقيقة: هناك 35 شيئًا لا تعرفه عن الكافيين ومن المحتمل أن الكافيين يمكن أن يربك إنتاج الكورتيزول.يمكن أن يكون الكافيين أمرًا رائعًا باعتدال، لا يمنحك الكافيين دفعة للطاقة فحسب، بل ثبت أنه يساعد في الأداء الرياضي. ومع ذلك، يمكن أن يكون له أيضًا تأثير معاكس إذ يمكن أن يؤدي إلى اختلال توازن الهرمونات، وبالتحديد الكورتيزول، الذي يساهم في تخزين الدهون، خاصة حول الوسط.9- الخرافة: العصير الفريش هو الطريقة المثلى لفقدان الوزنالحقيقة: تكمن مشكلة العصائر الطبيعية في سهولة استهلاك كميات كبيرة جدًا من السكر والسعرات الحرارية دون ملاحظة ذلك.والعديد من العصائر لا تحتوي على الألياف التي تجعل المنتجات الطازجة رائعة جدًا بالنسبة لك، إذ يمكن أن يحتوي العصير على نسبة كبيرة من السكر، ولكن بدون أي ألياف، لن تشعر بالشبع أو تتمتع بفوائد استقرار مستويات الجلوكوز في الدم وفقدان الدهون.10- الأسطورة: 8 ساعات من النوم ستؤدي إلى فقدان الوزنالحقيقة: النوم أفضل من عدم النوم، لكن الدراسات تظهر أن جودة النوم التي تحصل عليها مهمة للغاية أيضًا.النوم جيدًا خلال الليل، دون قلق أو الاستيقاظ، هو المفتاح للتأكد من أنك تستيقظ منتعشًا وأقل توترًا.11- الأسطورة: شرب الشاي الأخضر يذيب الدهونالحقيقة: الشاي الأخضر رائع ولكنه ليس جرعة سحرية، لا يزال عليك تغيير أجزاء أخرى من نظامك الغذائي وحياتك.يعتبر شرب الشاي الأخضر أمرًا رائعًا، خاصةً إذا كان بدلاً من العصائر والمشروبات الغازي ، ولكن في حين أظهرت الدراسات أن شرب حوالي ثلاثة أكواب منه يوميًا قد يساعد في زيادة التمثيل الغذائي، إلا أن هذا بالتأكيد لا يكفي لإذابة دهون البطن.12- الخرافة: تناول نظام غذائي نباتي يقضي على دهون البطنالحقيقة: على الرغم من أن الدراسات فضلت بعض الأنظمة الغذائية على غيرها ، فلا يوجد نظام غذائي معين سيساعدك تلقائيًا على التخلص من دهون البطن.أهم شيء هو التركيز على تناول الكثير من المنتجات الطازجة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، والحد من كميات الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة التي تتناولها.13- الخرافة: الوجبات الصغيرة هي الحلالحقيقة: غالبًا ما نقرأ أن تناول وجبات أكثر تكرارًا وأصغر حجمًا سيذيب دهون البطن، لكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة.لا تحتاج إلى تناول وجبات صغيرة كل ساعتين، إذ يمكنك زيادة التمثيل الغذائي بشكل أكثر فعالية عن طريق تناول ثلاث وجبات متوازنة ووجبة خفيفة واحدة يوميًا.14- الخرافة: يجب أن تأكل أقلالحقيقة: إذا قمت بخفض عدد السعرات الحرارية بشكل كبير - بدلاً من تحسين جودة السعرات الحرارية - فمن المحتمل أن تلحق الضرر بعملية التمثيل الغذائي لديك وتفوتك النجاح على المدى الطويل.15- الخرافة: خل التفاح يذيب الدهونالحقيقة: شرب خل التفاح وحده لن يذيب دهون البطن، أظهرت بعض الدراسات أن الخل بشكل عام يمكن أن يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، ولكن من الأفضل إقران هذا النظام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة لرؤية النتائج المثلى.16- الخرافة: الجينات لن تجعلك تفقد الوزن الزائدالحقيقة: تلعب الجينات دورًا في شكلك، لكن استخدام جيناتك كعذر شامل لشكلك لا يفيدك بأي شيء.عندما تكون بكتيريا الأمعاء (المعروفة أيضًا باسم الميكروبيوم) غير متوازنة مع المزيد من البكتيريا السيئة، ثم جيدة (تعرف أيضًا باسم dysbiosis)، يتم تعزيز تخزين الدهون.يمكن أن يكون خلل التنسج هذا ناتجًا عن العديد من العوامل بما في ذلك قلة النوم، أو عدم ممارسة التمارين الرياضية الكافية أو الكثير من الإجهاد، ولكن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكر المكرر والأطعمة التي لا تتحملها هي العوامل الأكثر تأثيرًا.وأولئك الذين لديهم تنوع أكبر في الميكروبات في ميكروبيوم أمعائهم، لديهم دهون حشوية أقل (الدهون الموجودة حول أعضائك في منطقة البطن والتي ترتبط بمرض التمثيل الغذائي).وبينما لا يمكنك تغيير جيناتك، فإن الميكروبيوم الخاص بك هو في الواقع مرن للغاية. حسّن صحة أمعائك واحصل على الكربوهيدرات من الخضروات، وتناول الأطعمة المخمرة، واحصل على بعض البروبيوتيك في حياتك، وجرب نظامًا غذائيًا للتخلص من الطعام للمساعدة في تحديد حساسيتك الغذائية.17- الخرافة: القرفة تحرق السعرات الحراريةالحقيقة: القرفة تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم ولكنها غير مرتبطة بحرق السعرات الحرارية.تعتبر القرفة والأعشاب والتوابل بشكل عام طريقة رائعة لإضافة نكهة إلى طعامك دون الحاجة إلى زيادة السعرات الحرارية، هذا لا يعني أنها علاج شامل.ومن الخرافات الشائعة أن تناول ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة كل يوم يساعدك على فقدان الدهون بسرعة، والحقيقة هي أنه بينما تُظهر الدراسات أن القرفة قد تلعب دورًا في التحكم في نسبة السكر في الدم، فإن القرفة ليست مرتبطة بحرق أكبر للسعرات الحرارية.18- الأسطورة: تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين يساعد في التخلص من دهون البطنالحقيقة: في كثير من الأحيان، يكون فقدان الوزن الذي يعاني منه الأشخاص الذين يتجنبون الجلوتين ناتجًا عن التخفيض العام في السعرات الحرارية من خلال تجنب جميع الكربوهيدرات بشكل عام.تلعب صناعة المواد الغذائية على حقيقة أن الكثير من الناس يفترضون خطأً أن "الخالي من الجلوتين" هو رمز للصحة، لذا فهم يخفون الأطعمة المصنعة كوجبات خفيفة مفيدة لك.من الشائع جدًا بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خالٍ من الجلوتين أن يكتسبوا دهون البطن لأنهم يستبدلون الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة المحتوية على الغلوتين بمنتجات خالية من الغلوتين.19- الخرافة: ماء الليمون يذيب الدهونالحقيقة: من المحتمل أنك تشرب الماء في المقام الأول. وعلى الرغم من أنها بالتأكيد طريقة صحية لبدء يومك، إلا أن هناك نقصًا في الأدلة العلمية التي تدعم أي مزاعم بأنها تزيل الدهون.20- الأسطورة: دهون البطن لا تهم إذا كان مؤشر كتلة جسمك طبيعياًالحقيقة: يعتبر مؤشر كتلة الجسم مفيدًا في مساعدة شخص ما على فهم أنه يعاني من زيادة الوزن أو السمنة، ولكن هذا هو كل ما يفيده. إنها ليست طريقة دقيقة لتحديد الصحة العامة.