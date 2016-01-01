في الوقت الذى يكافح فيه العلماء والمؤسسات الطبية والعلمية، لوجود لقاح يقضى على فيروس كورونا، يحاول آخرون، خلق وسائل تساعد على التباعد الاجتماعى، حتى ينجح العلماء فى مهمتهم الصعبة، لا سيما بعد ظهور الموجة الثانية فى بعض الدول مثل بريطانيا، والتي تعمل سلطاتها للسيطرة على هذه الموجة، وقد طورت شركة روبوتات في شمال شرق إنجلترا جهازًا يمكن ارتداؤه للحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى وسلامة العمال.
تم إطلاق اسم بامب Bump على الجهاز، والذى طورته شركة تارسوس، بهدف القضاء على العدوى، وقد زودت الشركة جميع عمالها بالجهاز الذى يراقب الحركة الشخصية ما بين العمال وينبههم عندما يوجد شخصان على مسافة أقل من تلك المعتمدة فى إطار إجراءات الوقاية.
الشركة المتخصصة في صناعة الآلات والروبوتات المتقدمة للعديد من الشركات، ابتكرت التكنولوجيا فى مارس، وتحديدا فى الوقت الذى انتشر فيه الوباء بجميع أنحاء البلاد، مما أجبر المصانع وأماكن العمل الأخرى على الإغلاق، بحسب euronews.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بريطانيا تطور جهاز pump لمساعدة العاملين على احترام التباعد الاجتماعى
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق