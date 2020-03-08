قالت شركة "أسواق للمعلومات المالية و السلعية" المتخصصة في رصد حركة الأسعار بالبورصات السلعية والأسواق العالمية، إن حجم الواردات من السلع الاستراتيچية انخفض خلال النصف الأول من العام الجارى 2020 بنسبة 2%.
ووصل إجمالي الواردات نحو 14.47 مليون طن ، مقابل 14.78 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق 307.8 ألف طن ، بحسب التقرير.
وقالت "أسواق" في بيان اليوم الجمعة، إن تراجع الواردات شمل الذرة - القمح - الأرز- كسب الصويا- جلوتين - الدي دي چي، بفارق 1.138 مليون طن عن نفس الفترة العام الماضي.
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التعليقات على أسواق للمعلومات: 2% انخفاضا في واردات السلع وخاماتها الأساسية في 6 أشهر
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