تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 25-9-2020
استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة عقب ارتفاع مساء أمس بقيمة 5 جنيهات لكل عيار، إذ يسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر820 جنيها للجرام.
اسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 702 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 937.25 جنيه للجرام.
كما استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم: 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع .
سعر اليورو الأوروبى: 18.25 جنيه للشراء، 18.45 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 19.92 جنيه للشراء، 20.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى: مسجلا 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.86 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.25 جنيه للشراء، و 4.30 جنيه للبيع.
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