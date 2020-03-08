

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم 25 سبتمبر أسعار المانجو في سوق العبور اليوم 25 سبتمبر

تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أسعار وأنواع المانجو في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 25 سبتمبر، وذلك تيسيرًا على القراء لمعرفة أسعار السلع قبل الذهاب إلى الأسواق.



وسجلت المانجو العويس ما بين 17 و25 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو المانجو الزبدية ما بين 9 و13 جنيهًا، أما المانجو البلدي سجلت ما بين 5 و10 جنيهات، والمانجو التومي بـ 9 و13 جنيها، ومانجو بيض العجل تسجل ما بين 9 و13 جنيها.



والمانجو التيمور سجلت ما بين 10 و18 جنيهًا، والمانجو الفص ما بين 20 و50 جنيهًا، والمانجو الفونس سجلت 20 جنيهًا للكيلو، والمانجو الهندي ما بين 10 و18 جنيهًا، ومانجو فجر كلان تسجل ما بين 9 و15 جنيها.