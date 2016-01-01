تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 وبعد بداية الليل انتظام القمر الأحدب في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل في منظر استثنائي مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.
القمر سيكون ظاهريا أقرب ظاهريا إلى زحل ثاني اكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم ، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.
يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد والزهرة و الارض و المريخ فإن زحل والمشتري لا يمتلكان أسطح صلبه يمكن الوقوف عليها.
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التعليقات على مثلث يزين قبة السماء.. اليوم
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