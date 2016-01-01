قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.
وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أن هذه الوصية تجوز لهؤلاء الأبناء بمثل ما كان سيرث أبوهم في الميراث لو كان حيا، بشرط أن يكون هذا النصيب في حدود الثلث ولا يزيد.
وأشار إلى أن الوصية التي زادت عن الثلث يعود الزائد عن الثلث إلى باقي الورثة إلا إذا وافقوا على هذه الزيادة.
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التعليقات على حكم الوصية الواجبة ومعناها وشرطها.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو
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