فيديو٫٫ وزير الأوقاف يبكي بشدة في خطبة الجمعة.. تعرف على السبب



وزير الأوقاف وزير الأوقاف

بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، وهو يروي قصة صحابي صدق مع الله فصدق الله معه، حينما أخبر النبي أنه يتمنى الشهادة في سبيل الله وبالفعل استشهد في إحدى الغزوات.



وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بمسجد التقوى بالبحيرة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع بدون أن تتحقق منه والنبي يقول عن ذلك "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"



وأشار الى أن فهم الحديث على اتساع فالمعنى أن تحدث كل ما تسمع أو تنقله أو تنشره على مواقع التواصل الإجتماعي بدون تحقق.

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واستشهد بقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ" منوها الى أن الكذب أخص صفات النفاق.وتابع: الرسول الكريم يقول في حديثه الشريف "آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان" فيجب على كل مسلم أن يتحرى الصدق، لأن الإيمان والكذب لا يجتمعان.وأكد أن من يختلقون الكذب ويدعون أنهم حماة الدين والفضيلة، كذبا وافتراءا لهم عقاب شديد، منوها الى أن الصدق في الأقوال يتبعه الصدق في الأفعال.