بكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، وهو يروي قصة صحابي صدق مع الله فصدق الله معه، حينما أخبر النبي أنه يتمنى الشهادة في سبيل الله وبالفعل استشهد في إحدى الغزوات.
وقال وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة بمسجد التقوى بالبحيرة، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،
يكفيك من الإثم أن تنقل كل ما تسمع بدون أن تتحقق منه والنبي يقول عن ذلك "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع"
وأشار الى أن فهم الحديث على اتساع فالمعنى أن تحدث كل ما تسمع أو تنقله أو تنشره على مواقع التواصل الإجتماعي بدون تحقق.
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التعليقات على فيديو٫٫ وزير الأوقاف يبكي بشدة في خطبة الجمعة.. تعرف على السبب
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