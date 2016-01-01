فتح باب التقدم للدبلومات المتخصصة بـ صيدلة القناة

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أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تقديم برامج وخدمات تعليمية بحثية بهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب على الإبداع والإبتكار والتفكير العلمي وريادة الأعمال وذلك لدعم وتطوير منظومة البحث العلمي وتطبيقاته.



ونوهت الدكتوره ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى استمرار فتح باب التسجيل الإلكتروني للدراسات العليا بجميع كليات الجامعه والذى بدأ فى الرابع من أغسطس الماضى، مؤكده أن جميع كليات الجامعة تسعى لتطوير برامج الدراسات العليا لخدمة الباحث ومواكبة مستحدثات تكنولوجيا التعليم وإعداد باحث ذوى قدرة تنافسية عالية على المستوى المحلى والإقليمى.



وأعلن الدكتور ياسر مصطفى عميد كليه الصيدلة عن فتح باب الالتحاق بدرجات الدبلوم المتخصصة وهي "دبلوم التحليل الاكلينيكى والكيميائى الحيوى،دبلوم المعلوماتية الحيوية ،دبلوم مستحضرات التجميل ،دبلوم صيدلة المستشفيات،دبلوم الصيدلة الصناعية ،دبلوم النواتج الطبيعية "، بما يؤهل الباحث بالمعرفة الكاملة للتركيب التركيب الكيميائي للمواد الطبيعية وطريقة إستخلاصها ،والاستراتيجيات المختلفة لاجراء البحوث لاكتشاف المواد من مصادر طبيعية ذات فعالية بيولوجية ،وإعداد باحث قادر علي منافشة مبادئ الصيدلة فى المستشفيات وإستنتاج التفاعلات الدوائية المختلفة وإنشاء نظام علاج كامل بإستخدام خبراتة فى الصيدلة الحيوية ،وتدريب الدارس على النظرية الأساسية وتطبيق البرامج المستحدثة للبحث.



وعن شروط الالتحاق بالدبلومات أوضحت الدكتورة غادة حداد وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث أن يكون الطالب حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام مقبول على الأقل (D)

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ولمجلس الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية بإضافة شروط أخرى يراها ضروريةوعلى من يرغب بالالتحاق يسجل إلكترونيا عبر http://mis.suez.edu.eg/umis/Registration/register_mis.aspxويمكن زيارة قسم الدراسات العليا بالكلية من يوم الاحد الى الخميس من كل أسبوع.