شروط تحويل ونقل القيد بين الكليات للعام الجامعي الجديد



شروط تحويل ونقل القيد بين الكليات شروط تحويل ونقل القيد بين الكليات

الغرض الأساسي من تحويل الطالب بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق ما بين الجامعات هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية له، والجامعة الأقرب إلى مكان السكن التابع له الطالب، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه إلى موقع أخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين، تحويل مناظر وتحويل غير مناظر بالإضافة إلى نقل القيد بين الكليات الغير متناظرة أعوام سابقة.



كل ما تريد معرفتة عن شروط التحويلات ونقل القيد للكليات المناظرة وغير المناظرة للطلاب القدامى :

1- أن يكون الطالب في النطاق الجغرافي للجامعة.

2- أن تكون الأولوية للقبول للطلاب الأعلى مجاميع وبحد أقصى يحدده مجلس الجامعة من عدد طلاب كل فرقة دراسية.



شروط تحويل الطلاب لفرق أعلى بين الكليات الجامعية :

1- أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا لفرقة أعلى في الكلية المحول منها

2- مستوفيا لشرط الإقامة في النطاق الجغرافي للجامعة حيث إنه لا يقبل للإقامة بالمدن الجامعية طيلة سنوات دراسته

3- أن تكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع.

4- مراعاة الشروط الداخلية للكليات

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اقرأ أيضا :بشري سارة .. تجارة عين شمس تعلن عن خدمات تدريب مجانية للطلاباهم شروط جامعة عين شمس لقبول المحولين :1- وفقا للتقديرات، على أن يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع ترتيبا تنازليا- 2- يجوز للطالب الناجح نجاحا كاملا أو منقول بمادة أو مادتين التحويل، مع تحديد نسبة التحويلات وتوحيدها على مستوى الكليات بحد أقصى (10%) من عدد طلاب كل فرقة والأولوية للتقدير الأعلى وكل كلية حسب طاقتها الاستيعابية.- 3- لا يجوز قبول تحويلات من القاهرة الكبرى (القاهرة- حلوان) عدا البرامج الجديدة والحالات الاستثنائية تعرض على مجلس شؤون التعليم والطلاب،4- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي لجامعة عين شمس، ويتم إثبات ذلك بالرقم القومي،5- أن يكون مضى عليه سنة على الأقل، مع عدم قبول أي تحويلات إلى الفرقة النهائية وعدم قبول تحويلات إلا بموافقة الجامعة6- يترك لمجالس الكليات تحديد الحد الأقصى للمواد المحملة7- لا يجوز للطالب المحول إلى كليات الجامعة الإقامة في المدينة الجامعية8- فتح باب تلقي الطلبات عن طريق اليد، وإنه لن يتم الإلتفات إلى الطلبات التي ترد بالبريد9- مراعاة إرسال أصول بيانات الحالة الاجتماعية مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمنا موافقة صريحة على التحويلعلي سبيل المثال شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الطب جامعة عين شمس:أعلنت كلية الطب جامعة عين شمس ، عن شروط التحويل و نقل القيد بكلية الطب للعام الدراسي 2020/2021.. وينشر موقع صدى البلد الشروط الخاصة بكل قسم من اقسام كلية الاداب بجامعة عين شمس .أولًا: الفرق الأعلى :1- أن يكون الطالب ناجحًا وحاصلًا على تقدير (ممتاز).2- يفتح باب التحويل لمدة شهر إعتبارًا من بدء التحويلات.3- يتم تحويل الطالب بشرط النجاح فى المواد الطبية الأساسية وانتقاله من مرحلة الى أخرى.4- لا مانع من قبول الطلاب الناجحين فى المواد الطبية الأساسية وعليهم مواد غير أساسية (حاسب آلى – حقوق إنسان – إنجليزى – علوم سلوكية ) حيث أنها لا تحول دون الانتقال الى المرحلة التالية.5- يقدم الطالب أصل معتمد من بيان الحالة الدراسية بالتقديرات والدرجات من الكلية المحول منها موضحًا النهاية الصغرى والعظمى لكل مادة من المواد التى نجح فيها وإيضًا دور الإمتحان الذى تقدم له الطالب وكذلك درجات الرفع و الرأفة إن وجدت.6- أن يكون الطالب مقيمًا فى نطاق التوزيع الجغرافى للكلية وإثبات ذلك بالرقم القومى .7- ألا يكون الطالب قد سبق له التحويل من جامعة أجنبية.8- يقبل التحويل من الكليات ذات البرامج التدريسية المتوافقة بعد السنة الثالثة لائحة قديمة.9- أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لتحويل الطلاب سواء بالنسبة للطلبة الجدد أو طلبة المراحل المختلفة ولن يسمح بتجديد فترة قبول طلبات التحويل بعد المواعيد المحددة.10- لا تقبل تحويلات الطلاب الراسبين و المؤجلين ولهم حق دخول إمتحان الدور الثانى .11- لا تقبل تحويلات من داخل القاهرة الكبرى.12- لا تقبل تحويلات من الجامعات الخاصة.13- لا تقبل تحويلات لطلاب سبق حصولهم على مؤهل عالى.14- لا تقبل تحويلات بالسنة الأولى والثانية و الثالثة لائحة جديدة لإختلاف المناهج بين الكليات.15- لا تقبل تحويلات بعد السنة الرابعة لإختلاف لوائح كليات الطب و المقررات الدراسية.16- لا تُقبل تحويلات من كليات الطب التابعه لـ (جامعة الإسكندرية ، جامعة قناة السويس ، جامعة جنوب الوادى ) وذلك بناءً على المقاصات التى سبق عرضها لعدم تطابق مناهج التدريس.ثانيًا: نقل القيد:تقبل الكلية نقل القيد من أى كلية شرط أن يكون الطالب سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفي الحد الأدنى لكلية الطب جامعة عين شمس.ثالثًا:البرنامج الطبي الموسع بنظام الوحدات المتكاملة (ساعات معتمدة) :-التحويل الى البرنامج بعد الفرقة الثالثة يشترط حصول الطالب على تقدير عام (ممتاز) .8- يقبل التحويل من الكليات ذات البرامج التدريسية المتوافقة بعد السنة الثالثة لائحة قديمة.اما بالنسبة الي الكليات النظرية ننشر شروط التحويلات ونقل القيد بكلية تجارة عين شمس:حيث وافق مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس على الشروط الخاصة بالتحويلات ونقل القيد الآتیة :-بالنسبة للفرقة الأولى: يمكن تعدیل الترشیح: بالنسبة للطلاب الجدد یتم تعدیل الترشیح وفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات ، ويمكن نقل القید للفرقة الأولى من الكلیات غیر المناظرة بشرط حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلیة سنة الحصول على الثانویة.وبالنسبة للطلاب المفصولین: یتم الإلتحاق بالكلیة بشرط حصول الطالب على مجموع فى الثانویة العامة یكون قد قبلته الكلیة عند حصوله على الثانویة العامة أو هذا العام أیهما أفضل للطالب كما یتم التحاق الطلاب المفصولین من كلیات الهندسة الحاصلین على دبلوم المدارس الصناعیة نظام السنوات الخمس.أما عن المؤهلات العلیا: فيتم التحاق المؤهلات العلیا بالكلیة بالفرقة الأولى انتساب موجه دون النظر لسنة تخرجهم.وبالنسبة للحاصلین على بكالوریوس العلوم العسكریة:یشترط موافقة هیئة التدریب بالقوات المسلحة على الانتساب ، وبالنسبة للحاصلین على لیسانس حقوق وشرطة (ضابط شرطة) یشترط موافقة إدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلیة على الانتساب.أما بالنسبة للفرقة الثانیة والثالثة فيتشرط: أن یكون الطالب ناجح و منقو ًلا إلى فرقة أعلى فى الكلیة المحول منها ، و أن یكون محل الإقامة ضمن التوزیع الجغرافى للكلیة ، وألا تزید نسبة المحولین عن (20 (% من عدد الطلاب المقیدین بالفرقة المطلوب التحویل إلیها ، وألا تزید المواد التحمیلیة ومواد الرسوب مجتمعه عن (3 (ثلاث مواد .و بالنسبة للفرقة الثانیة إعداد فنیین: یتم تحویل الطلاب الحاصلین على إعداد الفنیین بدون النظر لنوع الثانویة العامة الحاصلین علیها قبل إلتحاقهم بالمعهد.وفيما يخص برامج الساعات المعتمدة (انجلیزى): فلائحة برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجلیزیة لا تنص على قبول تحویلات ، أما عن برامج الساعات المعتمدة (اللغة العربیة) فيقبل تحویلات من الجامعة طبقا للمادة (16 (من اللائحة الطلابیة ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربیة .جدير بالذكر أنه لا يتم قبول أى تحویلات الى شعبة اللغات من الكلیات المناظرة للعام الجامعى 2021/2020 ، كما لا يتم قبول أي تحویلات من تجارة القاهرة – تجارة حلوان (القاهرة الكبرى).