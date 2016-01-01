دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية

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طرق طبيعية لـ سد الشهية

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب السمنة المفرطة، والتي تتسبب في حدوث العديد من الأمراض الصحية مثل القلب والسكري، وأمراض العظام، وتعد من أكثر المشاكل الصحية انتشارا حول العالم.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "food.ndtv" إليكم ابرز الطرق الطبيعية التى تساعد على سد الشهية والتخلص من الوزن الزائد.

- الحرص على تناول كميات كبيرة من الألياف الغذائية، فهي تساهم في شد المعدة وإبطاء معدل إفراغها، وإفراز هرمون الامتلاء.

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- التشديد على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم، وذلك لأنها تساعد على الاحساس بالشعور بالشبع بشكل سريع.

- العمل على اختيار الوجبات الصغيرة، والتى تحتوي على كمية كبيرة من البروتين والدهون الصحية مثل المكسرات والزبادي وغيرها من الأطعمة.

- احرصي على تقليل كمية الطعام داخل الأطباق، والتزمي بتناول الكميو المحدودة وسوف تعتاد المعدة على تناولها بشكل تدريجي.
- ضبط مواعيد ثابتة لتناول الوجبات مما يساعد على التحكم في الشعور بالجوع.

- الحرص على تناول الطعام ببطء، مما يساهم في إرسال إشارات للمخ بالشعور بالشبع.

- قسمي وجباتك بشكل صحيح على مدار اليوم بحيث يكون هناك 3 وجبات أساسية غنية بجميع العناصر الغذائية، و 3 وجبات أخرى صغيرة كل 3 ساعات لعدم شعور الجسم بالجوع.

المصدر: موقع "food.ndtv"

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