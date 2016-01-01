كيف تحافظين على بشرتك أثناء الحمل



بشرتك أثناء الحمل بشرتك أثناء الحمل

يعتبر الحمل من أجمل مراحل حياة المرأة. ولكن خلال الأشهر التسعة من الحمل، تمر النساء أيضًا بالعديد من التغييرات - الجسدية أو العاطفية ، إلى جانب العديد من التغيرات الهرمونية التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل جلدية مثل انتشار حب الشباب المتكرر وحكة الجلد والتصبغ. للتغلب على مثل هذه المشاكل الجلدية خلال هذه الفترة ، تحتاج النساء إلى الحفاظ على روتين الجمال، كما يقول الدكتور أجاي رانا ، طبيب الأمراض الجلدية وطبيب التجميل.



فيما يلي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها أثناء الحمل للحصول على بشرة صحية



* من الشائع الشعور بالحكة ، خاصة في منطقة البطن حيث يزداد تدفق الدم إلى الجلد ، ولكن تجنب استخدام أي منتجات كيميائية. بدلًا من ذلك ، استخدم المنتجات الطبيعية مثل هلام الصبار وزيت اللوز وزيت جوز الهند للحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة وصحية ومغذية.

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حتاج جسمك إلى البقاء رطبًا طوال الوقت ، خاصة الآن ، لمنع بشرتك من الجفاف. سيساعد ذلك أيضًا في طرد جميع السموم من جسمك. ستضمن كمية جيدة من الماء وجود كمية كافية من السائل الأمنيوسي في جسمك وهو أمر مهم لراحة طفلك.* تظهر على كثير من النساء الحوامل علامات تمدد حكة ومستمرة ، خاصة في منطقة البطن والثدي أثناء الحمل. لتقليل ذلك ، ضع الكريمات الموضعية على المناطق عالية الخطورة طوال فترة الحمل. يمكنك أيضًا استخدام مرطب طبيعي ، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو جل الصبار، في وقت مبكر من الحمل للحصول على أفضل النتائج.* إذا كانت بشرة شخص ما دهنية ومعرضة لحب الشباب ، فهناك احتمالات كبيرة بأن تعاني من انتشار أسوأ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. لذا استخدم منتجًا يحتوي على حمض الجليكوليك وحمض ألفا هيدروكسي والإريثروميسين الموضعي بعد استشارة طبيب الأمراض الجلدية.* قومي بتقشير بشرتك بمقشر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع. تأكد من غسل وجهك بغسول وجه جيد كل يوم. تعمل بعض حزم الوجه المصنوعة منزليًا أيضًا على توهج طبيعي للوجه.بسبب التغيرات الهرمونية ، تعاني بعض النساء من تصبغ في الخدين والجبين والعنق وحتى الإبط. لتقليل ذلك ، ضعي عصير الليمون الممزوج مع عصير الخيار على البقع عدة مرات في اليوم. يمكنك أيضًا استخدام قناع الشوفان بالعسل للتقشير متبوعًا بباقة للوجه مصنوعة من الكركم والحليب الخام لتفتيح البقع على الجلد.*أهم روتين للعناية بالبشرة يجب اتباعه أثناء الحمل هو ترطيب بشرتك بعامل حماية من الشمس 15 على الأقل ، مع حماية واسعة النطاق تعمل ضد الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة. أثناء الحمل ، يؤدي ارتفاع مستويات الهرمون إلى تكاثر الخلايا الصبغية ، مما يؤدي إلى ظهور بقع في الوجه. لتجنب هذا اللون ، استخدم واقٍ من الشمس يوميًا.*تعاني العديد من النساء الحوامل من جفاف الجلد وتساقط الشعر وتشقق الشفتين والكعب في مرحلة ما خلال فترة الحمل. تعتبر قشدة الحليب وزيت جوز الهند وزيت جنين القمح مفيدة بشكل خاص لمكافحة الجلد الجاف والمتشقق خلال هذا الوقت. أيضًا ، ضعي زيت جنين القمح الذي يعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات الأساسية والأحماض الدهنية على حلماتك لمنع الجفاف.