أنواع للشاي .. تعرف على فوائد ومزايا كل نوع



أنواع للشاي أنواع للشاي

استخدام الشاي والأعشاب على نطاق واسع في جميع أنحاء الشرق الاوسط لعدة قرون بسبب خصائصها الطبيعية في بناء المناعة. والآن ، أدت الأزمة الصحية الحالية إلى إحياء الوعي بالعناصر الطبيعية والأغذية الفائقة التي توفر مقاومة للعدوى وتبني خط الدفاع الأول ضد الفيروسات القاتلة.



بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن شرب الشاي بانتظام له تأثير دائم على الصحة ، كما يقول أتول راستوجي ، رئيس Luxmi Tea. يُعتقد أن الشاي والأعشاب تزخر بخصائص علاجية ، وليس لها آثار جانبية ومن المعروف أنها آمنة تمامًا.



فيما يلي بعض المزايا التي يجب أن تعرفها.

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شاي البابونجالبابونج هو عشب ينتج من الزهور الشبيهة بالديزي لعائلة نبات Asteraceae. تُجفف الأزهار ثم تُستخدم لتحضير تيسان الذي تم تبجيله عبر الحضارات لعدة قرون بسبب آثاره المضادة للميكروبات والالتهابات ومضادة للقلق. يوفر Apigenin ، وهو فلافونويد موجود في الشاي ، الاسترخاء ويعزز أنماط النوم الصحية. النوم الكافي ضروري لبناء جهاز مناعة فعال. من الأفضل تناول كوب من هذا الشاي قبل النوم بساعة ، وهو مثالي للنائم الذي لا يهدأ والذي يمتلئ ذهنه بالأفكار في منتصف الليل.شاي إشنساإشنسا هو عشب موجود في جبال روكي في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا وكندا. لعدة قرون ، تم استخدام النبات بشكل فعال كدواء عشبي لعلاج أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي. القنفذية فعالة في تقليل مدة وشدة الأعراض ، وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن مكوناتها النشطة تؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة. تعتبر هذه العشبة آمنة للاستخدام المعتدل على المدى الطويل ، وهي لا تسبب إدمانًا ، ومن الأفضل استخدامها كإجراء وقائي قد يقلل من فرص الإصابة. يجب أن يكون كوب أو كوبان من هذا الشاي العشبي في اليوم جزءًا من تناولنا المعتاد ، خاصة أثناء التغيرات الموسمية.شاي أخضرشاي أخضرهو الأكثر فائدة للصحة عند استهلاكه في غضون فترة قصيرة من حصاده ومعالجته لأنه يحتفظ بمعظم خصائصه الطبية عندما يكون طازجًا. هذا الشاي غني بشكل خاص بمضادات الاكسدة ، وهي أنواع من الفينولات الطبيعية ومضادات الأكسدة - وأسرار قدرته على منع الأمراض والالتهابات. بينما ينتج جسم الإنسان مضادات الأكسدة الخاصة به ، فإنها غالبًا لا تكون فعالة تمامًا في درء الجذور الحرة التي تؤدي إلى أمراض مختلفة مثل نزلات البرد والسعال والتهابات الجهاز التنفسي. هذا عندما يكون المصدر الخارجي لمضادات الأكسدة ضروريًا ويكون الشاي الأخضر مصدرًا متاحًا بسهولة لنفسه. أظهرت الدراسات أيضًا أن الشاي الأخضر له خصائص مضادة للميكروبات تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.شاي الكركميمتلك الكركمين ، المركب الفعال في الكركم ، خصائص مضادة للالتهابات ، ومضادة للفيروسات ، ومضادة للبكتيريا ، ومضادة للفطريات. أكدت الدراسات أيضًا أن الكركم يحتوي على وفرة من مضادات الأكسدة التي تعزز المناعة أيضًا. يعتقد العلم الطبي أنه إذا كان من الممكن تقليل كميات الجذور الحرة في الجسم ، فإن جهاز المناعة يعمل على المستوى الأمثل، في حين أن فعالية مضادات الأكسدة المصنعة صناعيًا لا تزال غير حاسمة ، فإن الكركمين يظهر قدرة قوية على الوقاية من الأمراض وفعاليتها لنزلات البرد والإنفلونزا. إن إضافة عصير الليمون والعسل إلى شاي الكركم الطازج لا يعزز النكهة فحسب، بل يضيف أيضًا فيتامين ج الأساسي والمغذيات النباتية إلى الشاي.هناك العديد من الأعشاب التي يمكن إضافتها إلى أوراق الشاي الأخضر مثل التولسي ، البراهمي ، عشبة الليمون ، المورينجا ، الأشواغاندا، جيلوي والعديد من الأعشاب الأخرى التي تعزز المناعة وهي فعالة حقًا.لكن ليس كل أنواع الشاي تأتي بفوائد صحية. العديد من أنواع شاي الديتوكس المتوفرة اليوم تحتوي على ملينات ضارة بالصحة. وأوضح راستوجي أن لاتيه الشاي مليء بالسكر ومحسنات الطعم المصنعة صناعيًا والتي تضر أيضًا بصحة الفرد.