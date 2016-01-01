بأسهل الخطوات.. طريقة عمل خبز بالجبنة في المنزل ٫٫ فيديو

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طريقة عمل خبز بالجبنة في المنزل

يعتبر الخبز من المخبوزات التي لا غني عنها في أي منزل ويتسم الخبز بالعديد من النكهات الشهية التي تدفع الكثير من الأشخاص إلي شرائه من الأسواق، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل خبز بالجبنة في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير خبز بالجبنة
3 كوب دقيق
ملعقة كبيرة بيكنج باودر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ربع كوب زيت
ملح
ملعقة صغيرة سكر
ماء للعجن
نصف كوب جبنة اسطنبولي
ملعقة كبيرة حبة بركة
2 ملعقة كبيرة سمسم محمص

- للوجه
زبادي

طريقة تحضير خبز بالجبنة
-يخلط الدقيق مع البيكينج باودر والخميرة والزيت والملح والسكر
-يضاف لهم الجبنة والسمسم وحبة البركة ويعجنوا
-ثم يضاف الماء تدريجيا مع استمرار العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة
تترك العجينة لتختمر
-ثم تشكل إلى أقراص أو أصابع حسب الرغبة
-تترك لترتاح
-ثم تدهن بالزبادي
-وتدخل الفرن حتى تمام الطهي
-وتقدم

المصدر: برنامج على قد الإيد

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